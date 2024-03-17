«Она приходит к нему во снах»: родители и адвокат подростка, обвиняемого в поджоге школьницы в Пермском крае, впервые дали интервью

Сам нарколог, говорит адвокат, в своем допросе отметил, что при таком опьянении с трех до пяти утра могла бы лишь лежать и не понимать, что происходит вокруг.

По словам адвоката, анализы Андрея показали, что в его крови вообще не было алкоголя. Сам он тоже говорил на допросе, что он не пил.

В обвинительном заключении приведена информация судмедэкспертизы: у девушки диагностировали черепно-мозговую травму, а ранки на ее голове объяснили тем, что Андрей 12 раз ударил ее тупым предметом — камни со следами крови изъяли с места, где нашли девушку. Защита с этим не согласна.

— На голове девочки были ранки диаметром несколько миллиметров, они микроскопические, не как от удара камнем. По нашему ходатайству была проведена еще одна экспертиза. Перед экспертом мы поставили вопросы: могли ли вот эти повреждения, ушибленные раны головы, возникнуть при падении головой на щебень, как указывает Андрей, — отметила адвокат. — Эксперты говорят, что да, возможно. Могло ли повреждение головы, которое имеется на затылке, возникнуть при ударе головы о рельс во время падения? Эксперт тоже говорит: возможно, да. Единственный момент, который у нас остался, это две ушибленные раны на теменной области головы. Эксперт говорит, что эти раны не могли возникнуть при падении. Но они могли возникнуть, когда он перетаскивал ее от рельсов на насыпь. Она могла удариться головой, когда упала, от этого могла быть и ЧМТ.

