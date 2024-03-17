«Она приходит к нему во снах»: родители и адвокат подростка, обвиняемого в поджоге школьницы в Пермском крае, впервые дали интервью

Восемь месяцев назад в поселке Октябрьском Пермского края произошла страшная трагедия. 8 июля 2023 года в черте поселка на железной дороге нашли обнаженную обгоревшую 16-летнюю девочку — около шести часов утра ее заметил машинист поезда, проезжавшего мимо местной станции Чад. Школьница была жива, она смогла сказать, с кем находилась в тот день, но не помнила, почему оказалась с ожогами на железнодорожной насыпи. Спустя десять дней девочка умерла в больнице. Обвинение в убийстве с особой жестокостью предъявили знакомому школьницы. Ему на тот период тоже было 16 лет.
Сейчас следствие по уголовному делу завершилось. Им занимались следователи СК России, а обвинительное заключение утвердила Генпрокуратура РФ. Вот-вот начнутся суды. Наши коллеги из 59.RU поговорили с родителями и адвокатом обвиняемого подростка, чтобы понять, на чем будет настаивать сторона защиты.
В тексте изменены все имена, кроме имени адвоката обвиняемого.
«Мы приносим глубочайшие соболезнования»
17-летний Андрей в ближайшее время ждет суд. Подростку предъявили обвинение по трем статьям — «Убийство с особой жестокостью» (ранее ему предъявили более мягкую статью — «Покушение на убийство»), «Изнасилование» и «Умышленное уничтожение имущества». Андрей находится в СИЗО.
Во время нашей встречи родители Андрея, Ринат и Марина, волнуются. Впереди непростой разговор.
— Я хотела бы начать с того, что мы приносим глубочайшие соболезнования и слова сочувствия близким погибшей девочки, — говорит мать Андрея. — Это очень тяжело — потерять ребенка, тем более в таком возрасте… Но не было у него умысла на ее убийство, не было…
Сейчас семья уже не живет в Октябрьском, они переехали. По словам матери Андрея, в соцсетях угрожали поджечь их дом, а отца называли «соучастником убийства», родителей обвинили, что у них «все схвачено», потому что они сотрудники правоохранительных органов.
Отец Андрея раньше работал в милиции, но 15 лет назад вышел на пенсию. Мать подростка работала в уголовно-исполнительной инспекции, но уволилась семь лет назад.
— Я 15 лет уже не работаю. Какие связи могут быть? С кем я работал, они уже все на пенсии, — говорит отец обвиняемого Ринат. — Андрею было 3 года, когда я ушел на пенсию. Я работал оперативным дежурным, не следователем, не в уголовном розыске, не начальником. Какие связи у нас могут быть в Октябрьском?
Мать подростка добавляет, что и она в уголовно-исполнительной инспекции поселка была рядовым сотрудником, никогда не работала на высокопоставленной должности.
По словам матери, в укор им ставили и то, что у них новый дом.
— До 2017 года мы жили в старом деревянном двухквартирном доме с удобствами на улице. Кроме холодной воды, ничего не было, отопление печное, — говорит женщина. — У нас дети там родились. Мы как поженились, стали жить в кредит. Взяли первый кредит в 2000-м, выплачивали и снова брали. И дом мы строили 8 лет. Как мы можем быть богатыми, если мы строим восемь лет дом и всё в кредит? Муж брал, я брала, так и выплачивали.
В 2017 году в старом доме супругов произошел пожар, им пришлось перебраться в недострой.
— Там вообще ничего не было. Больше полугода мы спали на полу, потому что у нас денег не было снимать квартиру — и жить, и строиться, — объясняет мать обвиняемого.
Отец подростка говорит, что сын никогда не увлекался оружием, как пишут в соцсетях.
— Везде опубликовали единственное фото сына с оружием. Это они ездили классом на военные сборы, их 20 человек было, все так сфотографировались. Первый раз увидели оружие и фотографировались, — говорит мужчина. — У нас никогда в жизни дома оружия не было. Про Андрея пишут, что он мажор, у него мотоцикл за 25 тысяч. Это просто старый мопед. Если бы он был мажором, и как все пишут, мы бы были такими влиятельными и богатыми, он бы не сидел сейчас…
Также отец подростка приводит цитаты пользователей соцсетей, которые он читал: «Жечь надо, кто в суд придет, всех надо мочить».
— Писали, что нашу дочь надо сжечь, — рассказывает Ринат. — Меня обвиняют. Писали, что «сын — подозреваемый номер один, а отец — подозреваемый номер два». Писали, что якобы сын пришел ко мне, отцу, и всё рассказал, а отец вынес тело и бросил к железнодорожным путям: «Отец работал в милиции, всё знает, как следы замести». Я уже жалобу написал, полиция ищет автора таких сообщений — там Алена Гадюка какая-то.
«Как сильная женщина, поехала выпить самогон»
Адвокат обвиняемого подростка Гульнара Абибулаева рассказала 59.RU о том, что ее подзащитный говорил следствию о той ночи. По его словам, накануне его родители уехали в Башкирию, парня оставили одного. Ночью Ксюша сбежала из дома — вылезла через окно, — и пошла к нему в гости, подростки договорились выпить самогона.
— При этом днем до этого Андрей и Ксюша встречались, у них была встреча с ребятами из параллели в сквере, там была и сама Ксюша, и другие одноклассники, и девушка Андрея, они вместе гуляли, — говорит адвокат. — Потом Андрей провожал свою девушку, а после вот списался с Ксюшей, пригласил ее к себе, и она пришла.
Адвокат уточняет, что Андрей и Ксения в доме были только вдвоем.
— По дороге к дому Андрея она подружке написала, что «как сильная женщина, поехала выпить самогон», — отметила собеседница. — Она употребила алкоголь, но контролировала ситуацию, ночью она отправила своей подруге три видео.
Как следует из материалов дела, на этих видео, которые сделала сама Ксения, она в обнаженном виде. На первом видео она просто лежит и улыбается, на втором говорит, что выпила три стопки и не помнит, где она и с кем. На третьем видео Андрей предлагает выпить еще и больше не пить, она соглашается, называя его по имени. Первое видео она отправила до двух ночи, другие — после трех.
— Она общалась с подругами, заходила в соцсети. Ее подружки знали, где она той ночью была, — отметила адвокат. — Если бы кто-то ей угрожал или к чему-то склонял, насилие к ней какое-то применял, она имела возможность сообщить, позвать на помощь и так далее.
В своих показаниях обвиняемый описывает, что Ксюше стало плохо от выпитого, и она вышла на улицу без одежды. До этого они занимались сексом «по обоюдному согласию». Адвокат говорит, что девушка сообщала об этом подругам.
«Запнулась, упала и ударилась головой»
На допросах Андрей объяснял: у него дома сложная планировка, Ксюша настаивала, что ей надо выйти на улицу. Она прошла через кухню, зал, прихожую и гараж.
— Пишут, что она сбежала, но Андрей просто проводил ее на улицу, взяв все ее вещи и просил одеться, пытался одеть ее сам, но она отказывалась, — продолжает адвокат. — Ей было плохо, они постояли, подышали. А затем она решила пойти в гости к подруге, которая живет по другую сторону железной дороги. Он попытался ее одеть, но она ни в какую не согласилась.
В итоге, по словам парня, он решил идти вместе с ней.
— В пять утра на улице было уже светло. Это летнее время, июль месяц, — объясняет адвокат обвиняемого. — Там вдоль железнодорожных путей стоят дома, сама девочка жила тоже совсем недалеко. В случае, если бы она кричала, звала на помощь, соседи бы услышали. Там везде, в том числе, дома у Андрея, собаки, они бы лаять начали, если бы она кричала. Но она не кричала, на помощь не звала, никуда не бежала. Она пошла и он пошел за ней.
В своих показания подросток указывает, что Ксюша была пьяна и, переходя через рельсы, запнулась, упала и ударилась головой. От удара она потеряла сознание.
— Она упала назад, на спину, — говорит адвокат. — Основная травма головы, после которой она потеряла сознание, у нее в затылочной части. Андрей испугался и перетащил ее с рельсов на насыпь, потому что она упала прямо на пути. Ее вес 60 килограмм, он тоже весит 60 килограмм, то есть равнозначный вес, перетаскивая, он взял ее за талию, её голова была наклонена вниз, и он допускает, что при перетаскивании она могла удариться головой еще. Он ее пытался посадить, но она снова упала.
По словам адвоката, когда Ксения упала, появилась кровь, что напугало Андрея еще больше, потому что «с детства он боится вида крови и однажды даже потерял сознание». Его родители описывают своего сына как «домашнего ребенка».
Адвокат говорит, что Андрей подумал, что девушка умерла из-за падения: он не чувствовал ее дыхания и не нащупал пульс.
— Он школьник, и в тот момент был в шоковом состоянии, он думал, что девушка умерла прямо на его глазах и он, естественно, испугался, — объясняет адвокат.
Вспомнил фильм, где скрывали следы преступления
На допросе обвиняемый говорил, что он решил оставить девушку на железнодорожной насыпи и ушел, «чтобы прийти в себя».
— Он не понимал, что делать, — продолжает адвокат. — Вдруг он вспомнил какой-то фильм, в котором рассказывали о том, что огонь уничтожает следы. Он думал, что на коже остались отпечатки его пальцев. Чтобы скрыть следы, он решил поджечь...
Андрей пришел домой, из триммера, которым косят траву, перелил в бутылочку бензин с маслом. После он снова вернулся на насыпь и облил девушку.
— Говорит, что налил немного и поджег. По его словам, пламя было небольшим. Девушка не кричала, не двигалась, не подавала признаков жизни. На передней поверхности тела ожогов нет, она лежала на правом боку, ожоги остались на руках, ногах, спине. Это ложь, что были ожоги половых органов, — продолжает адвокат. — Девочку осмотрел гинеколог, никаких повреждений половых органов не обнаружено. В протоколе его допроса говорится, что «пытался скрыть потожировые следы» — но он таких слов не знал. Как ему диктовали, так и писал.
Из показаний обвиняемого следует, что он также сломал телефон Ксюши, потому что боялся, что «увидят переписку». Сломанный гаджет он выбросил.
С железной дороги Андрей ушел домой. Говорит, что «ходил туда-сюда», «с первого на второй этаж», пока в его дом не пришли сотрудники полиции. Скрываться он не собирался. В это время его родители возвращались из Башкирии, за 13 километров от дома их остановили сотрудники полиции. По словам родителей, их не пускали дальше ехать и буквально удерживали на трассе. В это время в их доме уже начался обыск. Супруги возмущены, что следственные действия с их несовершеннолетним сыном проводились без участия законных представителей.
Что рассказала в больнице Ксюша
Обожженную школьницу в 06:15 заметил машинист проезжающего поезда. Она так и лежала на железнодорожной насыпи. Мужчина сразу сообщил рабочим станции Чад о пострадавшей, те вызвали скорую помощь и полицию.
Прибывшие медики похлопали девушку по щекам, она пришла в сознание, смогла назвать свое имя и адрес. В больнице ее сразу опросили сотрудники полиции. Девушка рассказала, что не помнит, что с ней случилось, но помнит, что приходила в гости к Андрею ночью. Адвокат настаивает: она была в ясном сознании, понимала вопросы. Она говорила, что в доме, кроме нее с Андреем, больше никого не было, они пили, а потом она помнит уже, как очнулась в больнице. Также она не понимала, почему у нее ожоги. Говорила, что ее никто не бил и не насиловал.
После ее ввели в искусственную кому, так как у нее были ожоги 80% тела.
Выпила 16 стопок?
В больнице девочку пытались спасти в течение 10 дней. К сожалению, она умерла 18 июля. Адвокат обвиняемого рассказала, что о медицинской помощи в течение трех последних дней ничего неизвестно, документы об этом отсутствуют.
— Мы ходатайствовали о проведении комиссионной экспертизы, в том числе и по дефектам оказания медицинской помощи, — отметила адвокат. — Следствие отказало. С 15 по 18 июля вообще нет никаких медицинских документов. Но они есть за первые семь дней оказания лечения.
Адвокат критически оценивает проведенную посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
— Для нее врача-нарколога попросили интерпретировать анализы, которые показывали опьянение средней тяжести, но он предположил, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и выпила 16 стопок алкоголя, — перечисляет собеседница. — 16 стопок — это 0,5 литра самогона. Это взрослый человек не сможет выпить при всем желании. Причем врачи отмечают, что 8 июля, уже в больнице, девушка находилась в ясном сознании, то есть она контролировала ситуацию. Несколько сотрудников полиции с ней беседовали в присутствии врачей, медсестер и так далее. Если столько выпить, она бы вообще ничего не смогла сказать. Но предположение врача в уголовном деле подано как аргумент.
Сам нарколог, говорит адвокат, в своем допросе отметил, что при таком опьянении с трех до пяти утра могла бы лишь лежать и не понимать, что происходит вокруг.
По словам адвоката, анализы Андрея показали, что в его крови вообще не было алкоголя. Сам он тоже говорил на допросе, что он не пил.
В обвинительном заключении приведена информация судмедэкспертизы: у девушки диагностировали черепно-мозговую травму, а ранки на ее голове объяснили тем, что Андрей 12 раз ударил ее тупым предметом — камни со следами крови изъяли с места, где нашли девушку. Защита с этим не согласна.
— На голове девочки были ранки диаметром несколько миллиметров, они микроскопические, не как от удара камнем. По нашему ходатайству была проведена еще одна экспертиза. Перед экспертом мы поставили вопросы: могли ли вот эти повреждения, ушибленные раны головы, возникнуть при падении головой на щебень, как указывает Андрей, — отметила адвокат. — Эксперты говорят, что да, возможно. Могло ли повреждение головы, которое имеется на затылке, возникнуть при ударе головы о рельс во время падения? Эксперт тоже говорит: возможно, да. Единственный момент, который у нас остался, это две ушибленные раны на теменной области головы. Эксперт говорит, что эти раны не могли возникнуть при падении. Но они могли возникнуть, когда он перетаскивал ее от рельсов на насыпь. Она могла удариться головой, когда упала, от этого могла быть и ЧМТ.
Начинаются суды
Адвокат отмечает, что обвиняемого, которому не исполнилось 18 лет, допрашивали в ночное время, а обвинительное заключение ему вручили в отсутствие его законных представителей — все это является нарушением. Также Андрей сам дал явку с повинной, что является смягчающим обстоятельством.
— Мы подавали ходатайства о недопустимости доказательств протокола допроса, который провели в ночное время, но никаких ответов не получили. — перечисляет адвокат.
13 марта в Октябрьском окружном суде состоялось первое заседание по уголовному делу о смерти девочки. Слушания проходят в закрытом режиме.
Родители Андрея рассказали, что их сын очень тяжело переживает всё случившееся.
— Ксюша ему приходит во снах. В СИЗО он обращался к священнику и рассказал об этом, — говорит мать обвиняемого.
— Какой это сон?
— Они гуляют, и она просит прощения и говорит: «Родители тебя простят, ты не виновен». Все эти 10 дней, когда ее пытались спасти в больнице, он надеялся, что она будет жить. Лишь бы она выжила, чтобы рассказать правду. Поэтому он и дал показания о том, что произошло, каким образом. Он надеялся, что она подтвердит его показания, раз она была на тот момент жива. Это был несчастный случай, она упала на рельсы и ударилась головой. Его действия, конечно, неправильные, он сам это говорит. Но его действия можно расценивать как причинение смерти по неосторожности. Это не убийство с особой жестокостью.