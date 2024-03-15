Младенец насмерть замерз в доме на Алтае — его мать признала вину

Женщина оставила детей дома в конце декабря Источник: СУ СК РФ по Республике Алтай











В Республике Алтай завершили расследование дела в отношении 21-летней женщины, которая заперла двоих сыновей в неотапливаемом доме без еды и воды. В результате один из них, младенец, скончался.



О происшествии рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Республике Алтай. Инцидент произошел в селе Подгорное Майминского района. Выяснилось, мать мальчиков, одному из которых два года, а второму — меньше года, оставляла их одних дома дважды в конце декабря. Первый случай произошел 23 декабря.



— 31 декабря обвиняемая также уехала из дома в соседний населенный пункт, оставив своего двухлетнего сына с телом его умершего брата в неотапливаемом доме одного без продуктов питания, — сообщили в региональном СК.



Вечером 3 января дальний родственник мальчиков по линии отца пришел проведать семью. В доме он обнаружил тело новорожденного ребенка и его замерзающего старшего брата. Двухлетнего мальчика доставили в больницу с признаками острого респираторного заболевания. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.



— В ходе предварительного следствия малолетний сын обвиняемой изъят из семьи, до принятия судом решения по уголовному делу передан под временную опеку близким родственникам по линии отца, — рассказали в СК.



Матери детей предъявили обвинение по статьям за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству (ст. 125 УК РФ) и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ). Продолжается следствие по делу о причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку.



Свою вину женщина признала. Уголовное дело с утвержденный обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.



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