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Бастрыкин ждет отчет об инциденте на горке под Новосибирском — две девочки разбились, катаясь на плюшке

Одна из пострадавших находится в реанимации

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При скатывании плюшка становится неуправляемой. Травмы получают как маленькие дети, так и подростки

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Глава СК России Александр Бастрыкин приказал доложить о проверке инцидента с двумя девочками 14 и 15 лет — они катались на плюшке с горки и разбились. Это произошло 2 марта в городе Искитиме в Новосибирской области.

— Сообщается, что две девочки при катании с горки на тюбингах врезались в дерево, получив травмы. Пострадавшие госпитализированы, одна из них находится в реанимационном отделении, — говорится в сообщении Следственном управлении Следственного комитета России.

Бастрыкин ждет доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Недавно в Алтайском крае двое детей получили травмы при катании на тюбингах со снежного склона. Тогда девочки 5 и 9 лет катались на тюбингах и врезались в дерево, дети получили перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

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