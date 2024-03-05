Бастрыкин ждет отчет об инциденте на горке под Новосибирском — две девочки разбились, катаясь на плюшке

Глава СК России Александр Бастрыкин приказал доложить о проверке инцидента с двумя девочками 14 и 15 лет — они катались на плюшке с горки и разбились. Это произошло 2 марта в городе Искитиме в Новосибирской области.
— Сообщается, что две девочки при катании с горки на тюбингах врезались в дерево, получив травмы. Пострадавшие госпитализированы, одна из них находится в реанимационном отделении, — говорится в сообщении Следственном управлении Следственного комитета России.
Бастрыкин ждет доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Недавно в Алтайском крае двое детей получили травмы при катании на тюбингах со снежного склона. Тогда девочки 5 и 9 лет катались на тюбингах и врезались в дерево, дети получили перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.