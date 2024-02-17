Суд отправил под стражу подростка из Новосибирска — в чем его обвинили

В Новосибирске суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему. Подросток, по данным следствия, нарушил ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека.
Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда. В сообщении сказано, что мера пресечения была избрана накануне, 16 февраля.
— По данным следствия несовершеннолетний находящийся в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем нарушил правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — сказано в сообщении.
Подростка обвинили по пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Несовершеннолетнего заключили под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 11 апреля.
— Постановление суда не вступило в законную силу, — уточнили в суде.
15 февраля в Новосибирске водитель автомобиля сбил двух детей на регулируемом пешеходном переходе. Мальчика и девочку доставили в больницу.