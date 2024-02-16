Ростовская пыточная. 21 пациент умер в тюремной больнице, где пациентов привязывали к кроватям

Информацию об умерших заключенных в ГУФСИН по Ростовской области не комментируют. На запрос 161.RU с просьбой сообщить, сколько пациентов в МОТБ-19 скончались в психиатрическом и хирургическом отделениях с 2017 по 2023 год, пресс-служба ведомства не ответила.



В психиатрии

Девятнадцать пациентов скончались в стенах психиатрического отделения МОТБ-19 всего за десять месяцев 2020 года. Такие данные указаны во внутреннем рапорте начальника больницы Олега Волокитина. Еще как минимум двух заключенных накануне смерти перевели из психиатрии в хирургию в крайне тяжелом состоянии. Речь о Романе Михайлове и Дмитрии Бакшееве.

