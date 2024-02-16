Ростовская пыточная. 21 пациент умер в тюремной больнице, где пациентов привязывали к кроватям

Как минимум 21 пациент психиатрического отделения ростовской тюремной больницы МОТБ-19 скончался, пока там действовала система связываний и сильнодействующие препараты применяли по приказу оперотдела, а не по назначению врачей. Самому молодому погибшему было 38 лет, а хронических заболеваний у него не было — материалы уголовного дела о «пыточной» изучила специальный корреспондент Городских порталов Ирина Бабичева.
Информацию об умерших заключенных в ГУФСИН по Ростовской области не комментируют. На запрос 161.RU с просьбой сообщить, сколько пациентов в МОТБ-19 скончались в психиатрическом и хирургическом отделениях с 2017 по 2023 год, пресс-служба ведомства не ответила.
В психиатрии
Девятнадцать пациентов скончались в стенах психиатрического отделения МОТБ-19 всего за десять месяцев 2020 года. Такие данные указаны во внутреннем рапорте начальника больницы Олега Волокитина. Еще как минимум двух заключенных накануне смерти перевели из психиатрии в хирургию в крайне тяжелом состоянии. Речь о Романе Михайлове и Дмитрии Бакшееве.
В психиатрическом отделении осужденных и подследственных привязывали к кроватям на недели и месяцы. Методы «мягкой фиксации» стали массово применять с весны 2018 года, когда в больнице сменилось руководство. Такую, по сути, пыточную систему курировали замначальника по оперативной части Александр Лях и главврач Тигран Мкртчян — об этом следствию заявили допрошенные врачи, медсестры и заключенные, выполнявшие функции санитаров.
Российское законодательство допускает связывание пациентов не более чем на два часа. Но в психиатрии МОТБ-19 действовали собственные законы. Заключенные попадали в отделение даже без психиатрических диагнозов — в качестве наказания. Пациентов обкалывали психотропными препаратами и оставляли лежать привязанными к кроватям. У многих открывались пролежни.
— Все пациенты, погибавшие в психиатрическом отделении якобы от естественных причин, на самом деле умерли от тех лекарств, которые им вкалывали по распоряжению Ляха [или его заместителей из оперотдела], — говорил следствию бывший «санитар» Артем Печерский. — Например, от галоперидола у пациентов начиналась жуткая ломота в теле, не думаю, что такое могло пройти бесследно.
По его словам, еще один пациент психиатрии повесился в палате.
Санитарами в психиатрическом отделении МОТБ-19 называли заключенных, которые по документам числись пациентами больницы, а на деле помогали медикам — мыли полы, разносили еду. В 2018 году в больницу пришел Александр Лях. Разные свидетели и фигуранты дела утверждают, что после этого «санитары» перестали слушаться врачей, начав подчиняться непосредственно оперотделу. Они даже набрались смелости не пускать некоторых врачей и медсестер в отделение. Тогда медсестры стали передавать препараты «санитарам», чтобы те делали уколы заключенным. Они распоряжались ими по своему усмотрению — например, могли скопить побольше психотропных препаратов, чтобы заколоть «нужного» пациента.
Умершие в психиатрии отбывали наказание за разные преступления. Алексей Каракуленко сидел дважды, оба раза — за хранение наркотиков в крупном размере. Каракуленко героин не продавал — брал для себя. В августе 2017 года его приговорили к трем с половиной годам в колонии строгого режима. Он умер после попадания в психиатрию — в феврале 2020-го, не дожив полгода до освобождения.
Скончался в отделении и Иван Галактионов, приговоренный к шести годам в колонии-поселении. Осенью 2017 года под Азовом случилась трагедия: авария, в которой погибли пять человек, в том числе два подростка. Еще шестеро человек пострадали. Суд счел виновником Галактионова — водителя маршрутки с 50-летним стажем, который вез из Краснодара в Ростов футбольных фанатов. Он ехал с разрешенной скоростью, но туман застилал трассу М-4 так, что Галактионов не сразу заметил припаркованный на обочине КАМАЗ с потушенными фарами. Иван безуспешно пытался остановиться. След от шин растянулся почти на четыре метра.
Ежемесячно в 2020 году в психиатрическом отделении МОТБ-19 умирали от двух до четырех человек, следует из рапорта Волокитина. Исключением стали только ноябрь и декабрь — это время, когда в тюремную больницу зачастили с проверками после гибели 38-летнего Александра Куликова. Он умер от травм, несовместимых с жизнью: были переломаны ребра, началось внутреннее кровотечение, был поврежден позвоночник и мозг. То, что Куликова жестоко избили, показала посмертная экспертиза.
Незадолго до гибели Куликов провел семь дней привязанным к кровати. Развязали его по требованию проверяющих — сотрудников службы безопасности ГУФСИН.
Вскоре явку с повинной написал главный «санитар» психиатрического отделения Юрий Тарануха. Он признался, что избил Куликова, но при поступлении в больницу, а не за несколько дней до гибели, как показала экспертиза. Присяжные Октябрьского районного суда Ростова посчитали, что причастность Таранухи не доказана. «Санитара» оправдали, дело вернули следователям.
В хирургии
Известно как минимум еще о двух пациентах, кого накануне смерти перевели из психиатрии в палату интенсивного типа (ПИТ) хирургического отделения. Поэтому они не упомянуты в рапорте Волокитина, хотя погибли в том же 2020 году.
Дмитрий Бакшеев попал в психиатрию 4 февраля. Начальница отделения психиатрии Дарья Позднякова после возбуждения уголовного дела назвала его примером пациента, которого из-за «неугодности» велел связать Александр Лях.
Дмитрию Бакшееву дали 12 лет за убийство и надругательство над телом. Он получил прозвище Краснодарский Каннибал.
«Он приехал для лечения туберкулеза легких. А оперативный отдел без разрешения и вопреки возмущению медиков поместил Бакшеева с диагнозом "туберкулез легких, активная фаза" в психиатрическое отделение», — писала Позднякова в письме к президенту.
Еще у Дмитрия был сахарный диабет первого типа, но положенную инсулинотерапию связанному пациенту не давали. К 9 февраля уровень сахара в его крови в пять раз превышал норму. 13 февраля Бакшеев попал в ПИТ хирургического отделения. Через три дня он впал в кому и умер.
Экс-«санитар» отделения психиатрии Артем Печерский говорил следователям, что ставил капельницу Бакшееву дважды по просьбам медсестер. Инъекции осужденные делали в присутствии младших инспекторов. По словам Печерского, когда их не было в палате, препараты просто сливали «в унитаз, чтобы не колоть пациентов».
Второй скончавшийся в хирургии пациент психиатрического отделения — Роман Михайлов, получивший срок за угрозу убийством при ссорах с соседями. Ему дали всего два года в колонии. Экс-«санитары», заключенные и врачи сообщили следствию, что Михайлова распорядился привязать Александр Лях после того, как тот записал видео с рассказом о коррупции в ростовской ИК-2. По словам Михайлова, проносили в колонию шашлыки и все виды жареного мяса, чтобы продавать заключенным. В тюремной столовой на завтрак, обед и ужин была только перловая каша. Михайлов также заявил, что в колонии продавали наркотики и алкоголь.
В апреле 2020-го Михайлов сказал дочери, что его этапируют в Калмыкию. Но привезли его в психиатрическое отделение МОТБ-19. Санитары сильно избили при поступлении. Следствию они сказали, что это был приказ Александра Ляха. Тот на допросе это отрицал.
— Конечно, он возмущался, что его привязывают ни за что, но каких-то [опасных] действий не совершал. Михайлов просил, чтобы его отвязали и чтобы к нему пришел кто-нибудь из оперативников. Я передавал эту информацию, в том числе в оперативный отдел, но они не хотели к нему идти. Из поведения Ляха [и его заместителей] я понял, что Михайлова «наказывают» за его «стукачество». Через какое-то время у Михайлова, как и у многих пациентов, образовались [пролежни]. Мне было жаль его, я говорил об этом Поздняковой и Поторочиной. Они говорили, что разберутся, — утверждает Печерский.
Когда у Михайлова появились пролежни, их просто стали смазывать «Левомеколем». Спустя две недели пациента увидела начальник терапевтического отделения Инна Фомина и диагностировала флегмону поясничной области.
— Я ужаснулась: она действительно выглядела запущенной, — говорила терапевт следователям. — Стала спрашивать у его лечащего врача Поторочиной, почему они медлят. Надо [было] переводить пациента в хирургическое отделение срочно. Поторочина отреагировала крайне холодно.
В тот же день Михайлова прооперировали в психиатрическом отделении — прямо в его кровати. Пролежни начали гнить, из раны вытекло много гноя, говорил следствию бывший сосед Михайлова по палате. Заключенные помнят, как нечеловечески Михайлов орал. Такие операции проводят только под общим обезболиванием, но Роману сделали только местную анестезию. Переводить Михайлова в хирургию не разрешил Лях.
Михайлов умер от заражения крови, которое началось из-за связывания и возникновения пролежней. Он провел в психиатрическом отделении лишь пару месяцев.
Кто ответил?
В основу уголовного дела легли данные о работе психиатрического отделения МОТБ-19 только за один год — 2020-й. Следователи интересовались обстоятельствами смерти двух пациентов психиатрии — Романа Михайлова и Александра Куликова. Потерпевшими следствие признало больше сорока человек.
Суд установил, что в больнице массово пытали заключенных: десятки человек привязывали к кроватям месяцами, но ни это, ни пролежни не фиксировали в медкартах. Медики говорили, что такое распоряжение дал экс-главврач МОТБ-19 Тигран Мкртчян. По делу «о пытках» он прошел свидетелем и получил срок только за халатность, повлекшую смерть одного пациента — Дмитрия Бакшеева.
За превышение полномочий судили экс-замначальника больницы Александра Ляха и трех психиатров. Лечащего врача Михайлова Анастасию Поторочину суд приговорил к пяти годам колонии. Второго психиатра и начальницу отделения Дарью Позднякову — к шести годам колонии. Психиатру Ксении Маркаровой дали три года условно.
Куратора «пыточного конвейера» Александра Ляха приговорили к семи с половиной годам в колонии. На заседаниях в суде подсудимый критиковал коллег-силовиков за то, что поверили не ему, а каким-то заключенным.
Как была устроена пыточная в тюремной больнице, читайте в будущих текстах.