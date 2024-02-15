«Для меня оно бесценно»: сибиряк заявил о краже золотых украшений жены — она умерла в новосибирской больнице

49-летняя Татьяна Карпышева скончалась в реанимации ГКБ №3 Новосибирска 20 января. При поступлении в больницу на ней были золотые серьги и обручальное кольцо, но когда родственники пришли за свидетельством о смерти, драгоценностей не оказалось. Об этом НГС рассказал муж покойной Юрий.
— При переводе жены в реанимацию произвели опись вещей: предметы одежды, телефон, кошелек с его содержимым, отдельно — «серьги и кольцо из жёлтого металла», так и было написано. Когда я пришёл в больницу за вещами, увидел, что драгоценностей среди них нет. Спросил у старшей медсестры, в чем дело. Она пояснила, что золото — на Татьяне. Спускаюсь в морг, где хранилось тело, сотрудница заявила, что к ним поступают уже голые, без драгоценностей. Дрожащими руками начал рыться в кошельке жены, потом сообразил, что там быть не может, ведь в описи украшения шли отдельным пунктом, — вспоминает Юрий Карпышев.
Предложение Татьяне Юрий сделал в Казахстане 29 лет назад. Кольцо, которое его супруга никогда не снимала, для него не имеет цены.
— Для меня оно бесценно. Дело было ранним утром, я по-хорошему предложил постараться найти украшения до 15.00. Потом дал еще сутки. Мне перезвонили, сказали: «Не нашли». Мы пошли в полицию и написали заявление о краже, — говорит Юрий.
По словам мужчины, 1 февраля полицейские возбудили уголовное дело по п.в, ч.2, ст.158 УК («Кража») — это подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.
В Городской клинической больнице №3 Новосибирска сообщили, что результаты внутренней проверки передали в полицию.
— По данной ситуации в больнице прошла внутренняя проверка, ее результаты мы передали в полицию. Дальнейшим расследованием занимаются компетентные органы. В нашем медучреждении никогда не было случаев воровства сотрудниками. В сейфе больницы до сих пор хранятся не востребованные родственниками ценные вещи, золотые украшения одиноких людей, умерших в период работы ковидного госпиталя, — прокомментировали ситуацию 15 февраля в медучреждении.
Ранее мы рассказали, как новосибирский ювелир сбежал с деньгами и украшениями клиентов — они объявили награду за информацию о нем.