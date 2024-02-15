«Для меня оно бесценно»: сибиряк заявил о краже золотых украшений жены — она умерла в новосибирской больнице

— При переводе жены в реанимацию произвели опись вещей: предметы одежды, телефон, кошелек с его содержимым, отдельно — «серьги и кольцо из жёлтого металла», так и было написано. Когда я пришёл в больницу за вещами, увидел, что драгоценностей среди них нет. Спросил у старшей медсестры, в чем дело. Она пояснила, что золото — на Татьяне. Спускаюсь в морг, где хранилось тело, сотрудница заявила, что к ним поступают уже голые, без драгоценностей. Дрожащими руками начал рыться в кошельке жены, потом сообразил, что там быть не может, ведь в описи украшения шли отдельным пунктом, — вспоминает Юрий Карпышев.

