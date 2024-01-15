«Выпал с 9-го этажа»: под окнами многоэтажки в Краснообске обнаружили тело мужчины

Под Новосибирском в рабочем поселке Краснообск вечером 15 января нашли тело мужчины рядом с домом 231. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального СК.
В ведомстве уточнили, что следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на придомовой территории.
— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 15 января тела мужчины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в рабочем поселке Краснообск. Следователь проводит осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в СК.
Информация о том, что тело нашли около многоэтажки в Краснообске, 231, появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В посте говорится, что мужчина упал с
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