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«Выпал с 9-го этажа»: под окнами многоэтажки в Краснообске обнаружили тело мужчины

На месте работают следователи

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Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

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Под Новосибирском в рабочем поселке Краснообск вечером 15 января нашли тело мужчины рядом с домом 231. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального СК.

В ведомстве уточнили, что следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на придомовой территории.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 15 января тела мужчины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в рабочем поселке Краснообск. Следователь проводит осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в СК.

Информация о том, что тело нашли около многоэтажки в Краснообске, 231, появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В посте говорится, что мужчина упал с 9-го этажа.

Ранее тело 22-летнего юноши нашли под окнами высотки на улице Салтыкова-Щедрина. Предположительно, юноша выпал из окна.

Нашли тело мужчиныПогиб мужчинаСККраснообск
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