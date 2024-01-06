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«Остались сиротами»: глава СК России поручил расследовать гибель женщины под Новосибирском

Сибирячка скончалась после ДТП

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Сибирячка скончалась в 2021 году

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели женщины в Новосибирской области. Сибирячка скончалась в ДТП в 2021 году, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Указано, что в социальных медиа опубликовали обращение жителя Новосибирска, который сообщил о приостановлении предварительного следствия по делу о гибели его матери. Женщина скончалась после ДТП в поселке Степной.

— Сам 19-летний парень, его младшие сестра и брат остались сиротами после дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть их матери в поселке Степной Новосибирского района в октябре 2021 года. По прошествии более чем двух лет полиция не установила лиц, причастных к произошедшему, — сообщили в ведомстве.

Председатель СК России поручил руководителю новосибирских следователей ходатайствовать о передаче дела в производство регионального следственного управления. Глава ведомства также поручил расследовать обстоятельства происшествия.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СК России.

1 января в Новосибирской области двое мужчин погибли в аварии на трассе до Ленинск-Кузнецкого. Выяснилось, что молодые люди были братьями.

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