«Остались сиротами»: глава СК России поручил расследовать гибель женщины под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели женщины в Новосибирской области. Сибирячка скончалась в ДТП в 2021 году, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
Указано, что в социальных медиа опубликовали обращение жителя Новосибирска, который сообщил о приостановлении предварительного следствия по делу о гибели его матери. Женщина скончалась после ДТП в поселке Степной.
— Сам 19-летний парень, его младшие сестра и брат остались сиротами после дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть их матери в поселке Степной Новосибирского района в октябре 2021 года. По прошествии более чем двух лет полиция не установила лиц, причастных к произошедшему, — сообщили в ведомстве.
Председатель СК России поручил руководителю новосибирских следователей ходатайствовать о передаче дела в производство регионального следственного управления. Глава ведомства также поручил расследовать обстоятельства происшествия.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СК России.
1 января в Новосибирской области двое мужчин погибли в аварии на трассе до Ленинск-Кузнецкого. Выяснилось, что молодые люди были братьями.