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«Собирались в Кемерово праздновать»: стали известны подробности гибели братьев в ДТП под Новосибирском

Молодые люди собирались заехать за своим братом перед поездкой в другой регион

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Братья на «девятке» врезались в «Хонду», выехав на встречку

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Стали известны личности двух братьев, которые погибли в ДТП в Тогучинском районе 1 января. По словам их подруги, родные братья Тимофей и Симеон собирались в Кемерово на новогодние праздники.

— Одному было 24 года, второму — 18 лет. У них по плану было поехать в Кемерово, по пути заехав за третьим братом. Сами ребята родом из Куйбышева, один из них проживал в Новосибирске. Я слышала от знакомых их, что тормоза отказали у «девятки», из-за этого и произошла авария. Когда похороны, я не знаю, — рассказала НГС подруга погибших.

По информации ГИБДД Новосибирской области, около 22:30 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 ехал со стороны Новосибирска в сторону Кемерова. По предварительной информации, он не справился с управлением, на 103-м километре трассы выехал на встречную полосу и врезался в машину «Хонда-Одиссей», за рулем которой был 34-летний водитель. Пассажирка «Хонды» пострадала в ДТП.

Ночью 1 января другое смертельное ДТП произошло в поселке Горном Тогучинского района. Водитель «Жигулей» сбил 18-летнего пешехода, в результате пострадавший скончался.

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