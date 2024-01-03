«Собирались в Кемерово праздновать»: стали известны подробности гибели братьев в ДТП под Новосибирском

— Одному было 24 года, второму — 18 лет. У них по плану было поехать в Кемерово, по пути заехав за третьим братом. Сами ребята родом из Куйбышева, один из них проживал в Новосибирске. Я слышала от знакомых их, что тормоза отказали у «девятки», из-за этого и произошла авария. Когда похороны, я не знаю, — рассказала НГС подруга погибших.

