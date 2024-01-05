Стилист, айтишник и силовик: новосибирцы заработали на преступлениях сотни миллионов — рейтинг дел с астрономическими суммами

Большие деньги любят тишину, но людям, которые ворочают астрономическими суммами, не всегда удаётся сохранить в тайне источники их происхождения. Почему рядовой айтишник из Пашино стал сказочно богат, как обычный стилист провернула аферу на полмиллиарда, сколько денег утекло из бюджета оборонного завода и т.д.: редакция НГС собрала самые громкие уголовные дела, в которых указаны гигантские капиталы.
Криптомиллиардер из Пашино
Бывший сисадмин «Большой Медведицы» Алексей Иванов (Билюченко) получил по-настоящему всемирную известность, но в узких кругах. Его желает заполучить ФБР по делу о хищении сотен тысяч биткоинов с японской криптобиржи, но он попался российским силовикам, которые обвинили его в растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ) криптовалюты клиентов русскоязычной биржи WEX, где он якобы выполнял обязанности администратора.
По материалам дела, в 2018 году 42-летний Алексей Билюченко заблокировал доступ пользователей к криптокошелькам, в результате чего нанёс ущерб в размере около 450 миллионов долларов. В 2022 году Билюченко, который к тому моменту получил паспорт на фамилию Иванов, арестовали. Ему предъявили обвинения в особо крупной растрате чужих средств на сумму более 3 миллиардов рублей. Айтишник быстро погасил ущерб, но уголовного преследования не избежал. Судить Билюченко-Иванова должны были в Новосибирске, но процесс перенесли в Москву.
Суд над сибиряком прошёл в особом порядке, то есть подсудимый полностью признал свою вину, а в процессе не исследовали доказательства по делу. По словам адвоката Билюченко-Иванова, на заседании айтишник заявил, что отправил президенту РФ Владимиру Путину прошение отправить его в зону проведения СВО. Мещанский суд приговорил его к 3 с половиной годам колонии общего режима.
Тайны Лианы
Стилиста Лиану Бадоян обвинили в афере на полмиллиарда рублей. Доверчивые знакомые и друзья женщины вкладывали десятки миллионов в якобы прибыльное дело — поставку приданого для езидских свадеб, которая приносила солидные дивиденды. Больше двух лет Лиана каждый месяц выплачивала инвесторам по 10% от вложенной суммы, а потом заявила, что денег нет.
В схему вложились успешный новосибирский предприниматель (67 млн рублей), сын православного священника (43 млн рублей) и множество других вкладчиков, большинство из которых брали деньги в кредит. По словам одного из потерпевших, общий ущерб от аферы предприимчивого стилиста составил около 500 млн рублей. Сразу несколько неудачливых инвесторов написали заявление в полицию.
История обросла таинственными подробностями: например, супруг Бадоян якобы покончил жизнь самоубийством после напряженного разговора с вкладчиками, у инвесторов появились претензии к сыну священнослужителя, который слишком истово рекламировал бизнес-схему стилиста, а аферу, по словам Лианы, охранял некий вор в законе из Москвы.
Несколько недель назад источник НГС, знакомый с ситуацией, заявил, что по факту финансовых потерь новосибирцев полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Касса «Сибирского Лас-Вегаса»
В феврале 2023 года Центральный суд арестовал новосибирского предпринимателя Александра Стаценко, который, по версии силовиков, занимался нелегальным игорным бизнесом: под его руководством подельники якобы занимались инкассацией денежных средств из подпольных казино и открытием новых заведений. По данным следствия, под контролем подозреваемых находились свыше 20 незаконных игорных клубов в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска.
Сотрудники ФСБ задержали Стаценко дома. В ходе обыска в его квартире обнаружили крупную сумму наличных, в том числе в иностранной валюте — более 120 миллионов рублей. По одной из версий, деньги могут оказаться прибылью от игорного бизнеса, к которому якобы имеет отношение Стаценко.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация азартных игр, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Адвокаты просили суд отпустить Стаценко под залог в 3 миллиона рублей или остановиться на домашнем аресте, но на время расследования Стаценко отправили в следственный изолятор.
Примечательно, что бизнесмена задержали после ареста начальника Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Центрального района Александра Умерова, которого обвинили в крышевании нелегального игорного бизнеса. Через несколько месяцев после ареста Стаценко Умерова выпустили из СИЗО. Источник НГС, знакомый с ситуацией, уверяет, что экс-полицейского освободили после того, как он дал важные для расследования показания.
Заводские деньги для москвичей
В декабре Искитимский суд приговорил экс-директора Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустама Исмайлова к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима за растрату 155 миллионов рублей из заводского бюджета и... отпустил его на свободу. Топ-менеджеру зачли срок, проведенный в следственном изоляторе.
Выпускник МГИМО Исмайлов приехал на смену бывшему директору НЗИВа Валерию Петрову, который отработал на предприятии почти 40 лет и прошёл путь от станка до кресла руководителя. В 2017 году против него возбудили уголовное дело за растрату: как выяснили следователи, по его поручению было сымитировано восстановление четырёх заводских станков, в результате чего из бюджета предприятия утекли около 8 миллионов рублей. В отношении Петрова были возбуждены четыре уголовных дела, но сибиряк отделался условными сроками.
Исмайлов, по версии силовиков, тратил заводские деньги с куда большим размахом. Москвич якобы привязал карту к счетам новосибирского предприятия, снял офис в «Москва-Сити», в качестве сотрудниц завода нанял несколько эскортниц, купил Cadillac Escalade, а также обеспечивал жизнь бывшей топ-менеджера «Ростеха» (НЗИВ входит в структуру госкорпорации) Аллы Лалетиной.
Источник НГС сообщал, что реальный ущерб от действий Исмайлова составил около 1 миллиарда рублей, но доказать удалось только 155 миллионов рублей.
Золотая земля Новосибирска
Наконец, в октябре 2023 года в Центральном суде Новосибирска огласили приговор новосибирскому предпринимателю Николаю Вдову по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Бизнесмена признали виновным в хищении муниципальной земли на десятки миллионов рублей.
Николая Вдова называют бизнес партнёром новосибирского девелопера Михаила Обласова. По версии следствия, в 2008 году Обласов, который на тот момент занимал должность представителя мэрии Новосибирска в Москве, организовал СНТ «Сказочная поляна», председателем которого стал Николай Вдов. Партнёры, уверены силовики, подыскали доверенных лиц, которые по нотариальным доверенностям вступили в СНТ и потребовали у муниципалитета выделить им землю под дачные участки.
В материалах дела указано, что в 2014 году сотрудники мэрии, «введенные в заблуждение», подготовили проекты постановлений о выделении земли «Сказочной поляне». В течение нескольких лет участки по договорам купли-продажи были переоформлены на компании, подконтрольные Вдову и Обласову. Изначально департамент имущественных отношений оценил ущерб городскому бюджету в 383 миллиона рублей. Впоследствии сумма была снижена до 81 миллиона. После изменения вида разрешенного использования и объединения участков земля была продана компании «Энергомонтаж» за сумму более 886 миллионов рублей, сообщил НГС источник знакомый с ситуацией.
Николая Вдова приговорили к 3 годам лишения свободы условно и назначили ему штраф в 300 тысяч рублей.
Ранее редакция НГС составила топ самых громких скандалов 2023 года с участием силовиков. В список попали настоящие детективы о «Сибирском Лас-Вегасе», ужасная расправа над школьницей в глухом селе и загадочная смерть последнего вора в законе из Новосибирска.