Стилист, айтишник и силовик: новосибирцы заработали на преступлениях сотни миллионов — рейтинг дел с астрономическими суммами

Криптомиллиардер из Пашино

Бывший сисадмин «Большой Медведицы» Алексей Иванов (Билюченко) получил по-настоящему всемирную известность, но в узких кругах. Его желает заполучить ФБР по делу о хищении сотен тысяч биткоинов с японской криптобиржи, но он попался российским силовикам, которые обвинили его в растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ) криптовалюты клиентов русскоязычной биржи WEX, где он якобы выполнял обязанности администратора.

По материалам дела, в 2018 году 42-летний Алексей Билюченко заблокировал доступ пользователей к криптокошелькам, в результате чего нанёс ущерб в размере около 450 миллионов долларов. В 2022 году Билюченко, который к тому моменту получил паспорт на фамилию Иванов, арестовали. Ему предъявили обвинения в особо крупной растрате чужих средств на сумму более 3 миллиардов рублей. Айтишник быстро погасил ущерб, но уголовного преследования не избежал. Судить Билюченко-Иванова должны были в Новосибирске, но процесс перенесли в Москву.