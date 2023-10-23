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Бизнесмена осудили за мошенничество с муниципальной землей на сотни миллионов — аферисты обманули мэрию

Предпринимателю Николаю Вдову назначили условный срок

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Дело рассматривали в Центральном суде

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В Центральном районном суде огласили приговор новосибирскому предпринимателю Николаю Вдову по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Бизнесмена признали виновным в хищении муниципальной земли на десятки миллионов рублей.

— Вдову Николаю Владимировичу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту НГС в Центральном суде Новосибирска.

Приговор в законную силу не вступил.

Николая Вдова называют бизнес партнёром новосибирского девелопера Михаила Обласова. По версии следствия, в 2008 году Обласов, который на тот момент занимал должность представителя мэрии Новосибирска в Москве, организовал СНТ «Сказочная поляна», председателем которого стал Николай Вдов. Партнёры, уверены силовики, подыскали доверенных лиц, которые по нотариальным доверенностям вступили в СНТ и потребовали у муниципалитета выделить им землю под дачные участки.

В материалах дела указано, что в 2014 году сотрудники мэрии, «введенные в заблуждение», подготовили проекты постановлений о выделении земли «Сказочной поляне». Постановления были подписаны лично на тот момент мэром Новосибирска Владимиром Городецким, а в его отсутствие лицами, исполняющими обязанности градоначальника, — Владимиром Знатковым, Андреем Ксензовым, Александром Титковым, которые также не знали о преступных намерениях заявителей. Всего было выделено 124 участка в пределах городской черты.

В течение нескольких лет участки по договорам купли-продажи были переоформлены на компании, подконтрольные Вдову и Обласову. Изначально департамент имущественных отношений оценил ущерб городскому бюджету в 383 миллиона рублей. Впоследствии сумма была снижена до 81 миллиона. После изменения вида разрешенного использования и объединения участков земля была продана компании «Энергомонтаж» за сумму более 886 миллионов рублей, сообщил НГС источник знакомый с ситуацией.

Дело по обвинению в мошенничестве Михаила Обласова рассматривается в Центральном суде Новосибирска. Предприниматель, который после аферы несколько лет являлся советником бывшего губернатора Владимира Городецкого, свою вину не признаёт.

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