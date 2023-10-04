Поляна чудес. Новосибирского девелопера начали судить за мошенничество с муниципальной землей — он получил ее бесплатно

В Центральном районном суде Новосибирска сегодня, 4 октября, состоялось первое заседание по делу новосибирского девелопера Михаила Обласова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве с муниципальной землей.
По версии следствия, 10 лет назад он вместе со своим партнером Николаем Вдовом (сейчас его уголовное дело тоже рассматривает суд) получил от мэрии Новосибирска муниципальную землю для создания СНТ «Сказочная поляна». Затем дорогостоящие участки были проданы.
— Михаил Обласов с 1 января 2008 года по 13 ноября 2014 года в группе лиц по предварительному сговору, используя должностное положение председателя СНТ «Сказочная поляна» (речь идет о Николае Вдове — прим.ред.), путем обмана сотрудников мэрии города Новосибирска, незаконно приобрел право на земельный участок стоимостью 81 миллион 450 тысяч рублей, — рассказала НГС помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.
Считается, что в результате оформления права собственности на земельные участки мэрии был причинен ущерб в особо крупном размере.
Как следует из текста оглашенного в судебном заседании обвинительного заключения по делу, от законной схемы выделения земли эта отличалась тем, что будущие дачники не планировали заниматься садоводством и вообще не подозревали о готовящейся схеме. Когда выделенная земля была продана, участки были проданы.
Конечным покупателем, по данным источника НГС, стало ООО «Энергомонтаж», деньги пошли самому девелоперу.
По данным сервиса «Rusprofile», основным видом деятельности ООО «Энергомонтаж» является строительство жилых и нежилых зданий. Директором компании является Владимир Каличенко, он же совместно с Еленой Сидоренко владеет ей. С 2014 по 2022 год руководителем компании являлся Иван Сидоренко. По данным на конец 2022 года выручка «Энергомонтажа» составила 1,2 миллиарда рублей, чистый убыток — 277 миллионов рублей.
Весной 2022 года Обласова и Вдова задержали в Москве, при попытке покинуть Российскую федерацию, арестовали и под конвоем вернули в Новосибирск. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — Мошенничество в особо крупном размере. Николай Вдов заключил досудебное соглашение, его дело также рассматривает Центральный районный суд, и оглашение приговора должно состояться в конце октября 2023 года.
По данным сервиса «Rusprofile», Николай Вдов все еще числится председателем СНТ, несмотря на то, что в 2019 году он сам заявил о недостоверности этих сведений.
Сам обвиняемый девелопер в суде вину полностью не признает, но с чем связано его преследование говорить пока не готов. В апреле 2023 года ему изменили меру пресечения, выпустив его из-под ареста. По словам защитника коммерсанта Михаила Сучкова, никакого преступления его доверитель вообще не совершал.
— Сторона защиты полагает, что те действия, которые инкриминируются Михаилу Викторовичу, не образуют какого-то состава преступления в принципе, — рассказал Михаил Сучков.
По данным источника НГС, ущерб по уголовному делу погашен, причем даже в большем объеме, нежели указан в материалах дела. Но заплатил деньги не Михаил Обласов и не Николай Вдов, а Иван Сидоренко.
НГС попытался связаться с ним, чтобы подтвердить этот факт, но номер мобильного телефона Сидоренко не отвечал. С вопросом журналисты также обратились в компанию «Энеркомонтаж», но сотрудник, укаазанный как контактное лицо для СМИ посоветовал звонить в приемную. Трубку по указанному телефону никто не взял.
Сам депутат новосибирского Заксобрания также имеет проблемы с законом, и уголовное дело возбуждено все по той же 159 статье УК РФ. По данным следствия, он заключил с мэрией Новосибирска договор аренды земельного участка для строительства торгового центра с подземной стоянкой, а после этого организовал составление фиктивных документов о якобы построенном на земле сооружении. В ноябре 2022 года расследование было закончено, и дело ушло в суд. Две криминальные истории никак не связаны.
Весной 2022 года журналист НГС Лиза Пичугина подробно разбирала, что стало причиной уголовного преследования Михаила Обласова. Ее собеседники сошлись на том, что причиной может быть конфликт с другим застройщиком.