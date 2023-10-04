Поляна чудес. Новосибирского девелопера начали судить за мошенничество с муниципальной землей — он получил ее бесплатно

Весной 2022 года Обласова и Вдова задержали в Москве, при попытке покинуть Российскую федерацию, арестовали и под конвоем вернули в Новосибирск. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — Мошенничество в особо крупном размере. Николай Вдов заключил досудебное соглашение, его дело также рассматривает Центральный районный суд, и оглашение приговора должно состояться в конце октября 2023 года.

По данным сервиса «Rusprofile», Николай Вдов все еще числится председателем СНТ, несмотря на то, что в 2019 году он сам заявил о недостоверности этих сведений.