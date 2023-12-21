Оборонзаказы, эскортницы и мёртвые души: как столичный директор выводил миллионы из новосибирского завода

19 декабря Искитимский суд отпустил на свободу бывшего временного директора Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустама Исмайлова, которого обвиняли в мошенничестве, растратах и превышении полномочий на предприятии. Руководство выпускника МГИМО обошлось предприятию в 155 миллионов рублей. Исмайлова признали виновным, назначили срок в колонии общего режима, но освободили из-под стражи. Официальные органы подробности громкого дела не разглашают, но криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, куда уходили деньги оборонного завода.
АО «НЗИВ», расположенное в городе Искитим, фактически существует с 1967 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», основным акционером на конец 2017 года являлось АО Научно-производственное объединение «Сплав». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, чистая прибыль (по состоянию на конец 2009 года) составила 172,7 миллиона рублей. Завод заключил госконтракты на 3,9 миллиарда рублей. Генеральным директором предприятия сегодня является Глеб Вареница. Предприятие входит в Госкорпорацию Ростех.
Осудили, но отпустили
Рустам Исмайлов на оглашении приговора появился в хорошем расположении духа — или всеми силами пытался излучать оптимизм. Внешне он напомнил, скорее, обвиняемого по «народной» статье, чем бывшего управленца предприятия с миллиардным оборотом: мужчина выглядит значительно моложе своих 39 лет, а в СИЗО, судя по всему, носил молодёжные кеды.
В деле Исмайлова — целый ворох преступлений: три эпизода растраты в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), два эпизода мошенничества (ч.3, ч.4 ст.159 УК РФ), два эпизода злоупотребления полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ). Плюсом к этому в мае 2023 года тот же Искитимский суд уже приговорил его к 2 годам колонии в другом процессе, где также фигурировали несколько эпизодов крупной растраты.
Официальные органы предельно скупо комментировали преступления бывшего топ-менеджера. Известно, что его привлекли за фиктивное трудоустройство на завод «мертвых душ» и оплату фиктивных договоров оплаты услуг. Ущерб предприятию от действий управленца официально составил 155 миллионов рублей (по неподтверждённым данным — значительно больше). Оба процесса проходили в закрытом режиме, чтобы случайно не была разглашена «служебная тайна в области обороны».
19 декабря Рустама Исмайлова признали виновным по второму уголовному делу и приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима. С учетом майского приговора итоговый срок, на который он должен был отправиться в места не столь отдаленные, суд определил как 4 года 1 месяц.
Судья Денис Есипов огласил решение и заявил, что Исмайлова следует освободить из-под стражи, поскольку назначенный ему срок «поглощен временем содержания в следственном изоляторе», где один день засчитывается за полтора в колонии общего режима. Бывший директор НЗИВа находился в СИЗО с марта 2021 года.
Выйдя из клетки, Рустам Исмайлов открыто развеселился, будто не беря в расчет, что по решению суда он обязан вернуть новосибирскому предприятию 155 миллионов рублей.
Свято место пусто не бывает
В Искитим выпускник МГИМО Рустам Исмайлов приехал на смену бывшему директору НЗИВа Валерию Петрову, который отработал на предприятии почти 40 лет и прошёл путь от станка до кресла руководителя. В 2017 году против него возбудили уголовное дело за растрату: как выяснили следователи, по его поручению было сымитировано восстановление четырёх заводских станков, в результате чего из бюджета предприятия утекли около 8 миллионов рублей.
Преследование Валерия Петрова растянулось на долгие шесть лет и обросло дополнительными уголовными делами. Например, попутно его оштрафовали за оплату услуг юриста из заводских денег. В результате бывшего гендиректора НЗИВа приговорили к нескольким условным срокам.
— Исмайлов пришёл на смену Петрову, когда в отношении последнего уже была избрана мера пресечения. В дальнейшем у Петрова истек контракт, а в связи с уголовным делом контракт не продлили, — рассказал корреспонденту НГС бывший адвокат Петрова Виктор Муштин.
Он добавил, что два из четырех уголовных дел Петрова суд отправлял обратно в прокуратуру, но надзорное ведомство упорно возвращало их для рассмотрения по существу. Последний приговор — 3 года условно — бывший директор НЗИВа выслушал в мае 2023 года.
Валерий Петров отказался общаться с корреспондентом НГС, заявив, что всё произошедшее хочет забыть «как страшный сон». Сегодня он находится на пенсии.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что незадолго до начала уголовного преследования Петрову якобы предлагали схему получения госконтрактов через фирмы-прокладки. В таком случае завод выступал бы субподрядчиком. Но Петров, по словам собеседника, отказался.
Эскортницы, Cadillac и машина в Монако
Рустам Исмайлов появился на НЗИВе в качестве временного директора в 33-летнем возрасте. Впоследствии он полноправно занял место руководителя, когда с Петровым не продлили контракт.
В 2018 году он лично презентовал тогда еще врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову планы предприятия по наращиванию объёмов выпуска продукции, а также уверял главу региона в том, что на заводе полным ходом идёт модернизация производственных мощностей и внедрение современных методов управления.
О том, каких методов управления придерживался Исмайлов, можно судить по материалам уголовного дела в отношении топ-менеджера корпорации «Ростех» Аллы Лалетиной, которая еще несколько лет назад занимала в структуре пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению. В 2020 году на неё завели уголовное дело о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), которое касалось фиктивного трудоустройства 14 человек в московское представительство НЗИВа — зарплату за них она получала сама.
Год спустя Лалетиной добавили обвинение в коррупции — она регулярно принимала взятки от директора новосибирского завода за помощь в получении госконтрактов. Силовики выяснили, что Рустам Исмайлов передал Алле Лалетиной в целом около 67 миллионов рублей: в эту сумму вошли отдых в Турции, чемодан Louis Vuitton, соковыжималка, персидский ковер и т.д.
— Вступив в должность, Исмайлов якобы привязывает карту к счетам НЗИВа, снимает офис в «Москва-Сити», в качестве сотрудниц завода нанимает несколько эскортниц, покупает Cadillac Escalade, обеспечивает жизнь Лалетиной. Например, говорят, что когда у неё в Монако сломалась машина, он якобы организовал транспортировку автомобиля в Москву, — сообщил источник НГС.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Рустам Исмайлов имеет богатый опыт в управлении крупными предприятиями. В разное время он числился директором курганской строительной «Корпорации «Развитие», «Ульяновского Гипроавиапрома» (входит в структуру «Ростеха»), «Особого конструкторского бюро кабельной промышленности» (входит в структуру «Ростеха»).
Другой источник редакции, не связанный с предыдущим, пояснил, какие сомнительные услуги оплачивал Исмайлов из казны завода. Например, однажды он заказал у омской компании коммерческую экспертизу на предмет того, не продешевил ли НЗИВ, исполнив контракты в сфере гособоронзаказа.
— Это бред, потому что НЗИВ — это предприятие, которое собирает готовые изделия. Правительство и Минобороны доводят бюджетные лимиты до завода-исполнителя. Там нет свободного рынка. Зачем эта информация? Неужели иск Минобороны собирались предъявлять? Тем не менее, на экспертизу было потрачено несколько десятков миллионов рублей, — отметил источник.
Собеседник добавил, что работа над госконтрактами содержала для Исмайлова дополнительное обязательство. В частности, 10–15% от суммы заключенного договора он должен был направлять в вышестоящие структуры.
«Заслуженный» отдых
Новая схема работы НЗИВа, выстроенная Рустамом Исмайловым, вскрылась, когда в Новосибирск приехала оперативно-следственная группа в составе сотрудников центрального аппарата ФСБ и «апостола» Александра Бастрыкина — одного из двенадцати следователей, который напрямую подчиняется главе Следственного комитета РФ.
По словам источника НГС, Рустам Исмайлов, будучи в Москве, записал откровенный разговор со своей покровительницей Аллой Лалетиной и передал запись силовикам, что, впрочем, не спасло его от заключения в СИЗО.
В конце ноября 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Аллу Лалетину к 8 годам колонии и штрафу в 133 миллионов рублей. Рустам Исмайлов, просидев в СИЗО 2 года и 9 месяцев, вышел на свободу. Скорее всего, он вряд ли останется в Новосибирске — тем более, что его жена (возможно, уже бывшая) больше года рассказывает в соцсетях о том, как прекрасно живется в Дубае.
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