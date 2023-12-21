Оборонзаказы, эскортницы и мёртвые души: как столичный директор выводил миллионы из новосибирского завода

Судья Денис Есипов огласил решение и заявил, что Исмайлова следует освободить из-под стражи, поскольку назначенный ему срок «поглощен временем содержания в следственном изоляторе», где один день засчитывается за полтора в колонии общего режима. Бывший директор НЗИВа находился в СИЗО с марта 2021 года.



Выйдя из клетки, Рустам Исмайлов открыто развеселился, будто не беря в расчет, что по решению суда он обязан вернуть новосибирскому предприятию 155 миллионов рублей.



Свято место пусто не бывает

В Искитим выпускник МГИМО Рустам Исмайлов приехал на смену бывшему директору НЗИВа Валерию Петрову, который отработал на предприятии почти 40 лет и прошёл путь от станка до кресла руководителя. В 2017 году против него возбудили уголовное дело за растрату: как выяснили следователи, по его поручению было сымитировано восстановление четырёх заводских станков, в результате чего из бюджета предприятия утекли около 8 миллионов рублей.

