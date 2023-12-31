«Как будто не было». Силовики пять лет молчат по делу о взрыве дома в Магнитогорске — почему это убивает

Так было всегда, при всех трагедиях с массовой гибелью людей. Последняя, максимально похожая, взрыв дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Утро, мороз, дом с газовым оборудованием, рухнуло два подъезда, 14 погибших. Подозреваемых назвали в тот же день. Через три дня — вопросов ни у кого не осталось.

По Магнитке сценарий, казалось, должен быть идентичный. Но нет. Взрыв на Карла Маркса будто стерли, вырезали, как ненужный кусок при монтаже видео. Причем вырезали вместе с событиями следующих двух суток, где тоже были и взрыв, и трупы, и странные спецоперации силовиков в центре города.