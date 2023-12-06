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Осужденные надругались над подростком в новосибирской колонии

Сейчас идут следственные действия

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В противоправных действиях подозревают троих осужденных

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В новосибирской воспитательной колонии осужденные надругались над подростком. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

— Случай имел место быть. Сейчас идут следственные действия, — пояснила Нина Шалабаева.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, инцидент произошел 29 ноября в сушилке. В надругательствах над 16-летним подростком подозревают троих осужденных. Сейчас пострадавший находится в больнице.

— У парня, осуждённого за разбой, врачи нашли деревянные щепки в брюшной полости, содержимое прямой кишки попало внутрь из-за воспаления, — говорится в посте. Подозреваемым по 17 и 18 лет.

Редакция НГС направила официальный запрос в ГУФСИН по Новосибирской области.

В СК РФ по НСО сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

НадругательствоГУФСИННовосибирск
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