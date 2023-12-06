Осужденные надругались над подростком в новосибирской колонии

В новосибирской воспитательной колонии осужденные надругались над подростком. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
— Случай имел место быть. Сейчас идут следственные действия, — пояснила Нина Шалабаева.
Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, инцидент произошел 29 ноября в сушилке. В надругательствах над 16-летним подростком подозревают троих осужденных. Сейчас пострадавший находится в больнице.
— У парня, осуждённого за разбой, врачи нашли деревянные щепки в брюшной полости, содержимое прямой кишки попало внутрь из-за воспаления, — говорится в посте. Подозреваемым по 17 и 18 лет.
Редакция НГС направила официальный запрос в ГУФСИН по Новосибирской области.
В СК РФ по НСО сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.