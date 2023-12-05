Вырвали лопату и начали ей бить: трое новосибирских подростков напали на дворника — шокирующие кадры

В Новосибирске трое подростков напали на дворника. Как сообщает телеграм-канал NVMP, инцидент произошел 4 декабря на Немировича-Данченко, 14/3.
— Один из нападавших распылил ему в лицо газ, а другой попытался повалить на землю. Дворник сопротивлялся, но нападавшим удалось вырвать у него черенок от лопаты, которым они принялись бить мужчину, — говорится в посте.
На кадрах видно, что в какой-то момент мужчине удалось отбиться от нападавших. Пытаясь убежать от них, дворник забежал во двор дома, но поскользнутся, чем воспользовались нападавшие.
Как сообщили в пресс-службе регионального СК, следователи начали проверку после публикации кадров в Сети.
— По данному сообщению следственными органами организована доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске неизвестный угрожал девушке в офисе компании микрозаймов. О происшествии сообщила редакции читательница НГС.