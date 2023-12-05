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Вырвали лопату и начали ей бить: трое новосибирских подростков напали на дворника — шокирующие кадры

Следователи начали проверку

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Инцидент произошел в Ленинском районе

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В Новосибирске трое подростков напали на дворника. Как сообщает телеграм-канал NVMP, инцидент произошел 4 декабря на Немировича-Данченко, 14/3.

— Один из нападавших распылил ему в лицо газ, а другой попытался повалить на землю. Дворник сопротивлялся, но нападавшим удалось вырвать у него черенок от лопаты, которым они принялись бить мужчину, — говорится в посте.

На кадрах видно, что в какой-то момент мужчине удалось отбиться от нападавших. Пытаясь убежать от них, дворник забежал во двор дома, но поскользнутся, чем воспользовались нападавшие.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал NVMP

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, следователи начали проверку после публикации кадров в Сети.

— По данному сообщению следственными органами организована доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске неизвестный угрожал девушке в офисе компании микрозаймов. О происшествии сообщила редакции читательница НГС.

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