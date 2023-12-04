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В Сибири группа парней с ножами напала на девушку? В МВД говорят, что это фейк

Сообщения о нападении рассылались в мессенджерах и соцсетях

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Распространялись сообщения не только о нападении, но и о появлении ОПГ

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Сообщения о нападении с ножами на девушку в Красноярске являются фейком. Об этом заявили в краевом главке МВД.

Такие сообщения распространяли в мессенджерах и социальных сетях, передают наши коллеги из NGS24.RU. Сообщалось, что всё произошло на улице Волжской: группа молодых людей, по словам авторов аудиосообщений, напала с ножами на девушку. В этих же сообщениях, по информации полиции, говорилось о появлении в городе организованной преступной группы.

В краевом главке МВД опровергли эту информацию и заявили, что сообщения о подобном происшествии не поступали ни в полицию, ни в экстренные службы, ни в медицинские учреждения. Полицейские просят красноярцев перепроверять поступающую им информацию.

Ранее в Красноярском крае полиция предупредила, что после сообщений о нападении в Норильске в мессенджерах стали распространяться фейки с заголовками «Убийство в Талнахе» и «Школьница, которая помогла задержать талнахского резчика». В фейках были фишинговые ссылки, пройдя по которым можно потерять доступ к своим аккаунтам в мессенджерах.

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