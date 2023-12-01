В Сибири поймали «маньяка» с книгой по магии и топором — его подозревают в нападении на трех человек

В Норильске вечером 30 ноября полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину и женщину, рассказали в пресс-службе полиции. Перед этим в интернете расходилась информация о том, что в городе орудует маньяк.
В ночь на 30 ноября в дежурную часть сообщили, что в Талнахе кто-то ранил ножом 45-летнего мужчину и 65-летнюю женщину. Их госпитализировали.
Во время обысков у подозреваемого дома оперативники изъяли ножи и одежду, в которой он, предположительно, был в момент нападения. Среди находок, судя по оперативным видео и фото, также кувалда, топор с наклейкой «Средство от головной боли», сборник журналов «Древо познания» и книга «Практическая магия».
Следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В полиции добавили, что задержанного проверяют на причастность к нападению на 63-летнего мужчину, который живет с ним в одном подъезде. Предварительно, так же, как и в двух других случаях, нападение совершено без причины.
Эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания. Сейчас он начинает давать признательные показания, следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.
В полиции также предупредили, что после сообщений о нападении в Норильске в мессенджерах стали распространяться фейки с заголовками «Убийство в Талнахе» и «Школьница, которая помогла задержать талнахского резчика». В фейках были фишинговые ссылки, пройдя по которым можно потерять доступ к своим аккаунтам в мессенджерах. В полиции просят не переходить по таким ссылкам.
В ноябре в Новосибирск этапировали Евгения Чуплинского. Бывший милиционер отбывает пожизненное наказание за убийства женщин, которые совершил в конце 90-х — начале 2000-х годов. Следователям удалось собрать доказательства расправ над 19-ю жертвами.