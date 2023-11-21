Маньяк Чуплинский вернулся в Новосибирск — бывшего милиционера привезли для участия в расследовании

Бывшего милиционера Евгения Чуплинского этапировали в новосибирский следственный изолятор из колонии особого режима «Снежинка», где он отбывает пожизненное лишение свободы. По словам двух источников НГС, не связанных между собой, самого кровожадного маньяка в истории Новосибирска привезли для участия в «неких следственных действиях».

