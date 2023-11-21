Маньяк Чуплинский вернулся в Новосибирск — бывшего милиционера привезли для участия в расследовании

Бывшего милиционера Евгения Чуплинского этапировали в новосибирский следственный изолятор из колонии особого режима «Снежинка», где он отбывает пожизненное лишение свободы. По словам двух источников НГС, не связанных между собой, самого кровожадного маньяка в истории Новосибирска привезли для участия в «неких следственных действиях».
— Скорее всего, речь идёт о расследовании новых эпизодов преступлений, совершенных Чуплинским, — заявил корреспонденту НГС один из собеседников.
В новосибирском управлении Следственного комитета вопрос редакции об этапировании Чуплинского в Новосибирск оставили без ответа.
Сейчас Евгению Чуплинскому 58 лет. ИК-3, где он отбывает наказание, расположена в Хабаровском крае. Евгения Чуплинского задержали весной 2016 года. Его обвинили в серии жестоких расправ над женщинами, которые происходили в Новосибирске в конце 90-х — начале 2000-х годов. По версии следствия, жертвами неизвестного становились девушки легкого поведения, которых насиловали, убивали, расчленяли, а части тел потом разбрасывали в разных районах города.
Чуплинский дважды попадал в поле зрения оперативников: первый раз, когда у него нашли телефон без вести пропавшей девушки, второй — когда на теле одной из жертв были обнаружены его биологические следы. Известно, что в момент задержания бывший милиционер угрожал силовикам покончить с собой.
На следствии Чуплинский признал вину и подробно рассказал об убийствах около 30 женщин, однако следователям удалось собрать доказательства расправ над 19-ю жертвами. На суде бывший милиционер заявил, что оговорил себя под давлением силовиков, которые якобы угрожали его семье. Чуплинский признал, что имел половую связь с одной из жертв маньяка, но вину в убийствах сибирячек полностью отверг.
В марте 2018 года Новосибирский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. В мае 2019 года приговор вступил в законную силу.
Обновлено: Ещё один источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что следственные действия с участием Чуплинского результатов не дали.