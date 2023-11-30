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«Возможно, жертв будет больше»: на севере Сибири жителей пугают маньяком — пострадали два человека

Преступника сейчас ищет полиция

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Инцидент произошел в Норильске

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В Сети появились сообщения о маньяке, которого заметили в одном из городов Сибири. По информации телеграм-канала SHOT, от действий неизвестного пострадали два человека.

Инцидент произошел в Норильске Красноярского края. В сообщении заявляется, что маньяк «ночью подкарауливает прохожих и нападает на них сзади с ножом».

— Неизвестный ранил двух жертв в районе Талнах, раненые кричали и просили о помощи, — заявили в телеграм-канале. — Возможно, жертв будет больше.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В телеграм-канале опубликовали видео. На кадрах слышно, как мужчина кричит и просит о помощи.

Видео: SHOT, телеграм-канал

В телеграм-канале опубликовали видео, запись которого, предположительно, сделали в Норильске. На кадрах слышно, как мужчина кричит и просит о помощи.

Информацию о происшествии прокомментировали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. По информации ведомства, в ночь с 29 на 30 ноября полицейские зарегистрировали два сообщения о том, что двум людям нанесли телесные повреждения. Речь идет о 45-летнем мужчине и 65-летней женщине. Пострадавших госпитализировали.

— В настоящее время сотрудниками отдела МВД России по Норильску проводится работа, направленная на установление личности и местонахождения нападавшего, — заявили в ведомстве. — На его поиски направлены все наружные наряды патрульно-постовой и дорожно-постовой служб, просматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы.

О том, был ли у неизвестного нож, сотрудники полиции не уточнили. Полицейские добавили, что в местных мессенджерах начали распространять информацию, что в Норильске появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения.

Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Ситуация находится на личном контроле начальника отдела МВД России по Норильску, сообщили в ведомстве.

В июле в Новосибирской области неизвестный напал на мужчину в подъезде жилого дома. Пострадавший обратился в медучреждение.

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