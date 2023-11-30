«Возможно, жертв будет больше»: на севере Сибири жителей пугают маньяком — пострадали два человека

В Сети появились сообщения о маньяке, которого заметили в одном из городов Сибири. По информации телеграм-канала SHOT, от действий неизвестного пострадали два человека.



Инцидент произошел в Норильске Красноярского края. В сообщении заявляется, что маньяк «ночью подкарауливает прохожих и нападает на них сзади с ножом».

