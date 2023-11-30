«Возможно, жертв будет больше»: на севере Сибири жителей пугают маньяком — пострадали два человека

В Сети появились сообщения о маньяке, которого заметили в одном из городов Сибири. По информации телеграм-канала SHOT, от действий неизвестного пострадали два человека.
Инцидент произошел в Норильске Красноярского края. В сообщении заявляется, что маньяк «ночью подкарауливает прохожих и нападает на них сзади с ножом».
— Неизвестный ранил двух жертв в районе Талнах, раненые кричали и просили о помощи, — заявили в телеграм-канале. — Возможно, жертв будет больше.
В телеграм-канале опубликовали видео, запись которого, предположительно, сделали в Норильске. На кадрах слышно, как мужчина кричит и просит о помощи.
Информацию о происшествии прокомментировали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. По информации ведомства, в ночь с 29 на 30 ноября полицейские зарегистрировали два сообщения о том, что двум людям нанесли телесные повреждения. Речь идет о 45-летнем мужчине и 65-летней женщине. Пострадавших госпитализировали.
— В настоящее время сотрудниками отдела МВД России по Норильску проводится работа, направленная на установление личности и местонахождения нападавшего, — заявили в ведомстве. — На его поиски направлены все наружные наряды патрульно-постовой и дорожно-постовой служб, просматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы.
О том, был ли у неизвестного нож, сотрудники полиции не уточнили. Полицейские добавили, что в местных мессенджерах начали распространять информацию, что в Норильске появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения.
Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Ситуация находится на личном контроле начальника отдела МВД России по Норильску, сообщили в ведомстве.
В июле в Новосибирской области неизвестный напал на мужчину в подъезде жилого дома. Пострадавший обратился в медучреждение.