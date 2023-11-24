Адвокат обещал откупить за миллион: бывший дорожный чиновник в Новосибирской области получил наказание за взятку

Судебный процесс над Дулеповым ознаменовался громким скандалом с участием его защитника. 19 сентября 2023 года 73-летнего адвоката Валерия Кухаренко задержали сотрудники ФСБ. Силовики взяли юриста с поличным при передаче 100 тысяч рублей от Дулепова. Кухаренко заявил клиенту, что за 1 миллион рублей готов решить вопрос с судьёй о закрытии уголовного дела. Следователи возбудили уголовное дело о попытке мошенничества в крупном размере (ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ).

