Адвокат обещал откупить за миллион: бывший дорожный чиновник в Новосибирской области получил наказание за взятку

В Карасукском районном суде Новосибирской области огласили приговор бывшему начальнику «Черепановского ДРСУ» Сергею Дулепову. Его признали виновным в даче взятки (ч.4 ст.291 УК РФ) эксперту Территориального управления автодорог (ТУАД) за изменение документов о качестве дорожного ремонта в Новосибирской области.
— Дулепов С.И. признан виновным в даче взятки должностному лицу в общей сумме 169 000 рублей, — говорится в сообщении на сайте суда.
Эксперт со своей стороны должен был внести изменения в протоколы испытания асфальтобетона, уложенного в ходе ремонта дорог в Черепановском районе.
Суд нашёл в деле «смягчающие обстоятельства» (какие в сообщении суда не указано) и в результате приговорил Дулепова к 7 годам лишения свободы условно со штрафом 845 тысяч рублей.
Судебный процесс над Дулеповым ознаменовался громким скандалом с участием его защитника. 19 сентября 2023 года 73-летнего адвоката Валерия Кухаренко задержали сотрудники ФСБ. Силовики взяли юриста с поличным при передаче 100 тысяч рублей от Дулепова. Кухаренко заявил клиенту, что за 1 миллион рублей готов решить вопрос с судьёй о закрытии уголовного дела. Следователи возбудили уголовное дело о попытке мошенничества в крупном размере (ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ).
Уголовное дело Кухаренко поступило в Октябрьский суд Новосибирска для рассмотрения по существу.