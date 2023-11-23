Должен был сидеть до 2030-го: на свободу после СВО вышел сатанист, расчленявший подростков

Последний из банды ярославских сатанистов, убивших четырех подростков в 2008 году ради кровавого ритуала, вышел на свободу.
— Это правда. Он служил там полгода в «Шторм Z». Всё изменилось, и то, что там сейчас пишут, это всё чушь. Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет. Он после ранения — инвалид, — рассказал отец Николая в беседе с 76.RU. — Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут.
Об отряде «Шторм Z» в Минобороны стали писать с января 2023 года. В оперативных сводках сообщалось, что штурмовые отряды предназначены для прорыва наиболее сложных участков обороны ВСУ. Как ранее рассказывал источник 76.RU в военных кругах, отряды собирают из добровольцев, в том числе из заключенных.
По словам Оголобяка-старшего, Николай живет в Дзержинском районе Ярославля с матерью. Они с отцом Николая разведены. О событиях пятнадцатилетней давности в семье стараются не вспоминать и разговоры не заводить. Личную жизнь Оголобяк пока устроить не успел.
— Он вернулся 2 ноября. Откуда ему девушку завести, только с госпиталя пришел. То, что сейчас пишут — это полная чушь. Он в Заволжском районе еще не был ни разу. А там пишут, что он ходит пьяный в черном за Волгой и орет, голосит. Меня так это взбесило, — признался отец Николая.
То, о чем говорит Оголобяк-старший, это недавно опубликованные в некоторых СМИ данные о выходе на свободу участника банды сатанистов.
Мы направили запросы в ведомства, чтобы узнать, на каких условиях помиловали Николая Оголобяка. Ответы опубликуем, как только их получим.
Расчленяли, умывали кровью, жарили сердца
Секта сатанистов образовалась в Ярославле в 2006 году. Ее основателем был
В таком составе члены секты несколько лет проводили кровавые ритуалы. Для жертвоприношений использовали убитых собак и кошек. Новых членов посвящали кровью животных. Компания нашла себе укромное место, где проходили встречи и ритуалы. На пустыре между частным сектором и полузабытым кладбищем в Красноперекопском районе Ярославля сатанисты установили перевернутый крест. К нему привязывали трупы животных, а рядом жгли костер.
В 2008 году секта разрослась. Основатель Константин Клык Баранов влюбился в молодую Ксению Ковалеву. У будущих убийц завязалась любовь по переписке. Позднее следствие использует эти сообщения в качестве улики.
— Баранов и Ковалева были явно влюблены друг в друга. Следствие предполагало, что Баранов рискнул пойти на убийство людей ради девушки. В переписке, кстати, не было никакой жестокости или призывов. СМС содержали ласковые прозвища и признания в любви. «Я плачу, скучаю по тебе», «Зайка, моя любимая», «Люблю тебя», — вспомнила часть переписки гособвинитель по делу Елена Смирнова.
Именно Ковалеву первой посвятили в сатанисты человеческой кровью. Во время обряда девушка выбрала себе кличку Кара. Первыми жертвами, чьей кровью умывалась Ковалева, стали подруги Оля Пухова и Аня Горохова. Девочки познакомились с Алексеем Мертвым Чистяковым в училище, молодые люди учились в параллельных группах. Позже Оля и Аня познакомились с Антоном Доктором Готом Маковкиным, в которого влюбилась Аня. Потом на допросе Маковкин расскажет, что за пару недель до убийства они с девушкой даже целовались.
Вечером 28 июня 2008 года члены секты собрались в квартире Николая Графа Оголобяка. В тот вечер в гости к сатанистам пришли Оля и Аня. Девушки причисляли себя к субкультуре готов, но жестокость и уклон в сатанизм были не для них. Компания выпивала, а когда жертвы стали достаточно пьяны, их отвели на ритуальную поляну. Сатанисты выстроились определенным образом — пентаграммой, а в центре нее разожгли костер. По условному сигналу набросились на жертв и закололи кинжалами. После этого Антон Доктор Гот Маковкин своим мачете обезглавил тела, убийцы начали фотографироваться с отрубленными головами на телефон. Позже трупы расчленили, а некоторые части тел и органы отсекли. Согласно материалам дела, сектанты отрезали грудь, вынули сердце и язык, зажарили их и съели. Ксению Кару Ковалеву умыли кровью жертв, а расчлененные тела девушек закопали в нескольких ямах поблизости от ритуальной поляны. После этого сатанисты вернулись в квартиру к Графу Оголобяку.
На следующий день, 29 июня, из Рыбинска в Ярославль приехал Алексей Дарк Соловьев, парень так же, как и Кара, был потенциальным членом секты. Поэтому в этот раз сатанисты собрались посвятить в клан его. Для нового ритуала выбрали жертв — Андрея Сорокина и Варю Кузьмину — молодые люди были знакомы с будущими убийцами.
— Сорокин давно был знаком с сатанистами. Он так же, как Оля Пухова и Аня Горохова, причислял себя к готам. Известно, что его даже приглашали вступить в секту, но он отказался, — рассказывала гособвинитель Елена Смирнова.
Из всех жертв секты только Варя попала на ритуальную поляну случайно. Они с Андреем только начали встречаться, поэтому девушка пришла с ним в квартиру Графа Оголобяка, а позже и на пустырь за
— Когда Варя попыталась уйти, Ковалева отвлекла ее, специально заболтала и переубедила уходить, — рассказала Елена Смирнова.
Девушка успокоилась. И тут сатанисты набросились на нее и Андрея с ножами. Андрей попытался дать сектантам отпор, но превосходство было на их стороне. Убитых подростков обезглавили и начали расчленять.
— По показанием свидетелей, когда убивали Сорокина, Граф Оголобяк вслух считал удары. Считал до тех пор, пока не нанес 666. Самым неутомимым из сектантов был Доктор Гот Маковкин. Даже когда все уставали, он продолжал расчленять трупы, — вспоминала Смирнова.
Позже следователи выяснят, что каждому из сектантов была отведена своя роль. Чистяков был «адский секретарь». Он делал записи, вел книгу мертвых, сделанную из кожи убитых подростков. Оголобяк — «воин». Он первый начинал убийства, перерезал горло жертвам. Маковкин был организатором. Он продумывал каждую деталь, рисовал схемы убийств, приказывал выстраиваться всем на пустыре в форме пентаграммы. Останки Андрея и Вари сектанты также закопали в ямы, одежду ребят сожгли на ритуальном костре.
Убитых начали искать не сразу. Их родители до последнего были убеждены, что подростки уехали на рок-фестиваль «Нашествие». Как только фестиваль прошел, а дети не вернулись, стало понятно — творится что-то неладное. В первых числах июля родственники пропавших написали заявления в милицию. Оперативники практически сразу вышли на след главных подозреваемых: Чистякова, Оголобяка, Баранова, Ковалеву и Маковкина. Сначала все они отрицали даже знакомство друг с другом: удалили из телефонов номера, но продолжали общаться. Чтобы запутать следствие, писали друг другу в сообщениях слова задом наперед. Допросы шли несколько дней. Первым раскололся Баранов: он показал место, где компания спрятала расчлененные трупы. После этого сдались и все остальные.
Расследование дела длилось несколько лет. Из-за того, что тела подростков были изуродованы и расчленены, следователям пришлось проводить уйму экспертиз. Включая анализы ДНК. Без них было невозможно определить, какая часть тела кому из подростков принадлежит. Из-за долгого следствия родственники убитых не могли получить тела для захоронения. К началу судебного процесса объем материалов дела превысил 35 томов. Первое заседание состоялось 24 февраля 2010 года в Ярославском областном суде. Последнее заседание, на котором преступники услышали свой приговор, прошло в Ярославле меньше, чем через полгода — 26 июля 2010. В тот день сатанисты заходили в зал суда с высоко поднятыми головами. Преступники вели себя надменно, на их лицах читались усмешки, а не раскаяние.
Граф сидел дольше всех
К моменту вынесения приговора только Николай Оголобяк был совершеннолетним. Юношу признали виновным в надругательстве над местами захоронений умерших, совершенном группой лиц, убийстве двух лиц, совершенном группой по предварительному сговору, надругательстве над телами умерших, совершенном группой. Ему дали 20 лет колонии строгого режима (первые пять лет в тюрьме).
Основателя секты Константина Баранова признали виновным в организации убийства трех лиц, убийстве, совершенном группой по предварительному сговору, надругательстве над телами умерших, совершенном группой лиц, и краже. Ему назначили 10 лет колонии общего режима.
Александру Воронову также дали 10 лет колонии общего режима, Алексею Соловьеву и Алексею Чистякову — по девять лет колонии общего режима. Ксения Ковалева приговорена к восьми годам колонии общего режима. Сергей Карпенко, который не принимал непосредственного участия в убийствах, приговорен к двум годам в колонии-поселении.
— По закону, наказание несовершеннолетнему, независимо от количества совершенных преступлений, от фактических обстоятельств, от бесчеловечности, не может превышать 10 лет, — объясняла после суда представитель прокуратуры Ярославской области Татьяна Рачинская.
Маковкина же суд признал невменяемым (он обезглавливал тела). Убийцу отправили на принудительное лечение. Спустя 10 лет после оглашения приговора почти все участники кровавого убийства вышли на свободу. Раньше всех освободилась Ксения Кара Ковалева. Еще во время судебного разбирательства адвокат девушки начал говорить, что у нее тяжелое онкозаболевание.
— Во время разбирательства тема заболевания муссировалась ее адвокатом. Мы удивлялись, как ее доставляют на платное обследование из следственного изолятора без разрешения судьи. Сообщения о заболевании, размещенные в СМИ, адвокат Ксении пытался приобщить к делу. Однако подтвержденных сведений о ее заболевании не было. Позже в кассационную инстанцию (сейчас — апелляционную инстанцию. — Прим. ред.) был передан документ о болезни, вследствие этого срок Ксении был снижен до шести лет лишения свободы, — рассказала гособвинитель.
Меньше чем через год Фрунзенский районный суд Ярославля полностью освободил Ксению от наказания из-за смертельного недуга — лейкемии. Девушка вышла на свободу.
Алексей Соловьев освободился из ярославской колонии
Мы публиковали большой текст о том, как живут ярославские сатанисты-людоеды. Там рассказали все известные детали жуткой расправы.