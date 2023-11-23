Должен был сидеть до 2030-го: на свободу после СВО вышел сатанист, расчленявший подростков

По словам Оголобяка-старшего, Николай живет в Дзержинском районе Ярославля с матерью. Они с отцом Николая разведены. О событиях пятнадцатилетней давности в семье стараются не вспоминать и разговоры не заводить. Личную жизнь Оголобяк пока устроить не успел.

— Он вернулся 2 ноября. Откуда ему девушку завести, только с госпиталя пришел. То, что сейчас пишут — это полная чушь. Он в Заволжском районе еще не был ни разу. А там пишут, что он ходит пьяный в черном за Волгой и орет, голосит. Меня так это взбесило, — признался отец Николая.