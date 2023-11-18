Главный киллер 90-х выходит из тюрьмы: чем прославился Саша Солдат

После восьмого класса подросток пошел работать на завод имени Хруничева. Коллеги запомнили его как трудолюбивого и находчивого работника, который мог решить проблемы, ставившие в ступор опытных мастеров.



В 1991 году Александр Пустовалов ушел в армию — его распределили в морскую пехоту. Вернувшись домой, парень попытался устроиться на службу в специальный отряд быстрого реагирования МВД, но без высшего образования в СОБР его не взяли. Пустовалову предложили место в патрульно-постовой службе, но он отказался.

