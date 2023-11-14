В Новосибирске разыскивают подозреваемого в сексуальном насилии над детьми — посмотрите фоторобот

В Новосибирске следователи СК объявили в розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетних.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, 29 августа неизвестный мужчина в Дзержинском районе совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Разыскиваемый славянской внешности. Возраст его от 30 до 40 лет, рост около 180–185 сантиметров. Темные волосы подстрижены под ежик. На лице была щетина. Телосложение у подозреваемого плотное, нос большой.
Следственные органы просят жителей города помочь установить личность подозреваемого и его местонахождение. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам УМВД России по Новосибирску:
В июле стало известно, что в Санкт-Петербурге новосибирский тракторист совершил насилие над школьницей. Об этом сообщили собственные анонимные источники НГС.