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В Новосибирске разыскивают подозреваемого в сексуальном насилии над детьми — посмотрите фоторобот

Инцидент произошел в Дзержинском районе

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Следователи предоставили фоторобот подозреваемого

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В Новосибирске следователи СК объявили в розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетних.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, 29 августа неизвестный мужчина в Дзержинском районе совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Разыскиваемый славянской внешности. Возраст его от 30 до 40 лет, рост около 180–185 сантиметров. Темные волосы подстрижены под ежик. На лице была щетина. Телосложение у подозреваемого плотное, нос большой.

Следственные органы просят жителей города помочь установить личность подозреваемого и его местонахождение. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам УМВД России по Новосибирску: (383) 232-82-58 или 102, +7 923 223-51-33, +7 913 722-96-97.

В июле стало известно, что в Санкт-Петербурге новосибирский тракторист совершил насилие над школьницей. Об этом сообщили собственные анонимные источники НГС.

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