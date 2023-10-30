В Новосибирске признали невиновной мать, чьи дети сгорели на пожаре — наказана только няня

Уголовное дело возбудили после страшного пожара, который произошел в частном секторе Первомайского района Новосибирска. Утром 20 декабря 2022 года молодая женщина ушла на работу, детей — двухлетнего сына и годовалую дочь — оставила с 19-летней няней Ксенией Зацепиной. Девушка в свою очередь не стала сидеть с детьми. Она, как выяснили следователи, закрыла малышей в доме и пошла на наращивание ресниц.