В Новосибирске признали невиновной мать, чьи дети сгорели на пожаре — наказана только няня

Мировой судья Первомайского района Новосибирска сегодня, 30 октября, признал невиновной Ксению Карабину. Следователи обвиняли ее в неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности своих детей 1 года и 2 лет. О результатах рассмотрения уголовного дела рассказали в областном управлении судебного департамента.
Уголовное дело возбудили после страшного пожара, который произошел в частном секторе Первомайского района Новосибирска. Утром 20 декабря 2022 года молодая женщина ушла на работу, детей — двухлетнего сына и годовалую дочь — оставила с 19-летней няней Ксенией Зацепиной. Девушка в свою очередь не стала сидеть с детьми. Она, как выяснили следователи, закрыла малышей в доме и пошла на наращивание ресниц.
В ее отсутствие в доме начался пожар. По данным прокуратуры, причиной стало использование зажигалки: скорее всего, предоставленные себе дети играли с огнем.
По факту трагедии следователи возбудили сразу два уголовных дела. Спустя несколько дней после пожара няню погибших детей обвинили обвинили по двум статья Уголовного кодекса РФ — по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» и 125 УК РФ «Оставление в опасности». В июле 2023 года Первомайский суд признал ее виновной и приговорил к двум годам колонии-поселения.
10 января 2023 года к уголовной ответственности решили привлечь и саму Ксению Карабину, однако сначала суд решил ее не арестовывать, а затем вообще не нашел в ее действиях вины.
— Приговором мирового судьи 2-го судебного участка Первомайского района Новосибирска Ксения Карабина признана невиновной, за отсутствием в ее деяниях состава преступлений, — рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что приговор не вступил в законную силу, и может быть обжалован.
Ранее НГС писал о похожей трагедии, которая произошла в августе 2023 года в Алтайском крае. Там в ночном пожаре погибли двое детей.