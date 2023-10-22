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Новосибирская школьница впала в кому после занятия в бассейне — ситуацией заинтересовался Бастрыкин

По словам матери ребенка, тренер дважды ударила девочку по голове шестом для плавания

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Инцидент произошел в начале сентября

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После публикации НГС, в которой мы рассказали, как 10-летняя девочка попала в реанимацию и впала в кому с черепно-мозговой травмой после тренировки по плаванию, глава СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ситуации и провести процессуальную проверку, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в начале сентября. По словам матери школьницы, во время занятия в бассейне тренер дважды ударила девочку по голове шестом для плавания. Из-за чего ребенок попал в больницу.

В июле в частном детском саду в Октябрьском районе на видео попало избиение детей воспитателем. Позже сотрудникам предъявили обвинение по двум уголовным статьям. По предварительной версии, от их действий пострадали минимум 10 воспитанников.

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БассейнБастрыкинНовосибирск
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