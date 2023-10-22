Новосибирская школьница впала в кому после занятия в бассейне — ситуацией заинтересовался Бастрыкин

После публикации НГС, в которой мы рассказали, как 10-летняя девочка попала в реанимацию и впала в кому с черепно-мозговой травмой после тренировки по плаванию, глава СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ситуации и провести процессуальную проверку, — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в начале сентября. По словам матери школьницы, во время занятия в бассейне тренер дважды ударила девочку по голове шестом для плавания. Из-за чего ребенок попал в больницу.
В июле в частном детском саду в Октябрьском районе на видео попало избиение детей воспитателем. Позже сотрудникам предъявили обвинение по двум уголовным статьям. По предварительной версии, от их действий пострадали минимум 10 воспитанников.