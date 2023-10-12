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Перерезал горло и пытался сжечь: сибиряк признался в жестоком убийстве женщины

Ее тело не могли найти почти год

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Ольге было 43 года

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В прокуратуре Новосибирской области рассказали подробности убийства сибирячки Ольги Вершининой. Ее тело обнаружили в Черепановском районе спустя почти год после преступления

По версии следствия, в сентябре 2022 года в Черепановском районе обвиняемый распивал алкоголь с Ольгой, они были знакомы недавно. Между ними произошел конфликт. После этого мужчина начал бить женщину руками и ногами. Затем он сбросил тело в овраг.

— Женщина еще подавала признаки жизни, поэтому обвиняемый, взяв нож, перерезал ей горло. После чего обвиняемый предложил своему знакомому, также присутствовавшему на месте убийства, поджечь тело, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Сжечь труп не удалось. После этого мужчины оттащили тело подальше от дороги и закопали на следующий день. Тело обнаружили спустя 10 месяцев.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном, — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). В отношении его знакомого возбудили дело по статье об укрывательстве преступлений (ст. 316 УК РФ).

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В начале октября жестокое убийство женщины совершил житель Барнаула. Он вспорол ей живот и бросил тело в подпол.

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