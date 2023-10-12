Перерезал горло и пытался сжечь: сибиряк признался в жестоком убийстве женщины

В прокуратуре Новосибирской области рассказали подробности убийства сибирячки Ольги Вершининой. Ее тело обнаружили в Черепановском районе спустя почти год после преступления



По версии следствия, в сентябре 2022 года в Черепановском районе обвиняемый распивал алкоголь с Ольгой, они были знакомы недавно. Между ними произошел конфликт. После этого мужчина начал бить женщину руками и ногами. Затем он сбросил тело в овраг.

