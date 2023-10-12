Перерезал горло и пытался сжечь: сибиряк признался в жестоком убийстве женщины

В прокуратуре Новосибирской области рассказали подробности убийства сибирячки Ольги Вершининой. Ее тело обнаружили в Черепановском районе спустя почти год после преступления
По версии следствия, в сентябре 2022 года в Черепановском районе обвиняемый распивал алкоголь с Ольгой, они были знакомы недавно. Между ними произошел конфликт. После этого мужчина начал бить женщину руками и ногами. Затем он сбросил тело в овраг.
— Женщина еще подавала признаки жизни, поэтому обвиняемый, взяв нож, перерезал ей горло. После чего обвиняемый предложил своему знакомому, также присутствовавшему на месте убийства, поджечь тело, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».
Сжечь труп не удалось. После этого мужчины оттащили тело подальше от дороги и закопали на следующий день. Тело обнаружили спустя 10 месяцев.
— В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном, — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). В отношении его знакомого возбудили дело по статье об укрывательстве преступлений (ст. 316 УК РФ).
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
В начале октября жестокое убийство женщины совершил житель Барнаула. Он вспорол ей живот и бросил тело в подпол.