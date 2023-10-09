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Взяла в руки нож: сибирячка закрыла в квартире работников скорой помощи

В отношении нее возбуждено уголовное дело

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Инцидент произошел утром 7 августа

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В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. По информации пресс-службы СУ СК РФ по региону, сибирячка с ножом закрыла в квартире сотрудников бригады скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел утром 7 августа. По данным ведомства, 29-летняя жительница Барнаула вызвала домой скорую медицинскую помощь, и попросила ввести ей инъекцию лекарственного препарата. Врач отказал сибирячке из-за отсутствия медицинских показаний, после чего та взяла в руки нож и, угрожая им, закрыла дверь в квартиру и заслонила собой проход.

— В результате этого обвиняемая лишила врача и фельдшера возможности покинуть помещение, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, сибирячка находилась в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя и наркотических средств. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по п.п. «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц).

Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В сентябре в Алтайском крае мужчина ударил по лицу кулаком фельдшера скорой помощи. Врачу диагностировали перелом костей носа, дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

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