Взяла в руки нож: сибирячка закрыла в квартире работников скорой помощи

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. По информации пресс-службы СУ СК РФ по региону, сибирячка с ножом закрыла в квартире сотрудников бригады скорой медицинской помощи.
Инцидент произошел утром 7 августа. По данным ведомства, 29-летняя жительница Барнаула вызвала домой скорую медицинскую помощь, и попросила ввести ей инъекцию лекарственного препарата. Врач отказал сибирячке из-за отсутствия медицинских показаний, после чего та взяла в руки нож и, угрожая им, закрыла дверь в квартиру и заслонила собой проход.
— В результате этого обвиняемая лишила врача и фельдшера возможности покинуть помещение, — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, сибирячка находилась в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя и наркотических средств. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по п.п. «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц).
Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
В сентябре в Алтайском крае мужчина ударил по лицу кулаком фельдшера скорой помощи. Врачу диагностировали перелом костей носа, дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.