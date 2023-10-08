Срок в колонии получил мужчина за интимную переписку с детьми — пострадала школьница из Новосибирской области

В Ростовской области суд приговорил к сроку в колонии местного жителя за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, потерпевшими по делу стали шесть девочек из разных регионов России, в том числе Новосибирской области.

