Срок в колонии получил мужчина за интимную переписку с детьми — пострадала школьница из Новосибирской области

В Ростовской области суд приговорил к сроку в колонии местного жителя за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, потерпевшими по делу стали шесть девочек из разных регионов России, в том числе Новосибирской области.
По данным ведомства, в период с 2020–2022 годов мужчина знакомился в соцсети с детьми, а затем предлагал им продолжить общение в мобильном мессенджере. Во время переписки фигурант дела отправлял несовершеннолетним девочкам сообщения «интимного содержания».
Уточняется, что потерпевшими по уголовному делу стали шесть девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Они проживают в Орловской, Брянской, Новосибирской, Курской, Ростовской областях.
— Кроме того, в 2021 году осужденный приобрел, хранил, а затем распространил в сети Интернет материалы порнографического содержания с изображением несовершеннолетних детей, — сообщили в ведомстве.
Во время предварительного расследования мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что свою вину он признал полностью.
Суд назначил наказание жителю Ростовской области в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
В начале августа этого года в закрытом уральском городе Лесном случился скандал после того, как стало известно, что 18-летняя местная жительница снимала порно со своей трехмесячной дочкой. Подробности происшествия — в материале.