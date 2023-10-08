freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 100.49
eur 106.01
СрочноПриговор по делу об интимной переписке с детьми
Все новости
Все новости

Срок в колонии получил мужчина за интимную переписку с детьми — пострадала школьница из Новосибирской области

В деле фигурируют 6 несовершеннолетних потерпевших

2 002

Мужчина знакомился с детьми в соцсети

Поделиться

В Ростовской области суд приговорил к сроку в колонии местного жителя за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, потерпевшими по делу стали шесть девочек из разных регионов России, в том числе Новосибирской области.

По данным ведомства, в период с 2020–2022 годов мужчина знакомился в соцсети с детьми, а затем предлагал им продолжить общение в мобильном мессенджере. Во время переписки фигурант дела отправлял несовершеннолетним девочкам сообщения «интимного содержания».

Уточняется, что потерпевшими по уголовному делу стали шесть девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Они проживают в Орловской, Брянской, Новосибирской, Курской, Ростовской областях.

— Кроме того, в 2021 году осужденный приобрел, хранил, а затем распространил в сети Интернет материалы порнографического содержания с изображением несовершеннолетних детей, — сообщили в ведомстве.

Во время предварительного расследования мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что свою вину он признал полностью.

Суд назначил наказание жителю Ростовской области в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В начале августа этого года в закрытом уральском городе Лесном случился скандал после того, как стало известно, что 18-летняя местная жительница снимала порно со своей трехмесячной дочкой. Подробности происшествия — в материале.

По теме

Интимная перепискаУголовное делоПриговорСудШкольницыДетская порнография
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter