Бывшего главу поселка под Новосибирском осудили за хищение казенной квартиры

Бывшему главе администрации Линево решением суда также запретили на три года занимать высокие должности в органах местного самоуправления. В карточке уголовного дела значилось и обвинение в превышении должностных полномочий, но в сообщении прокуратуры об этом ни слова. Вероятно, доказать причастность Ландайса к этому не удалось.

