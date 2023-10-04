Бывшего главу поселка под Новосибирском осудили за хищение казенной квартиры

Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главе рабочего поселка Линево Якову Ландайсу. За хищение вверенной ему муниципальной квартиры фигурант получил 4 года лишения свободы условно.
— Суд установил, что виновный, являясь главой администрации р.п. Линево, совершил хищение вверенного ему муниципального имущества — квартиры, путем передачи в собственность третьему лицу без законных на то оснований, — сообщили 3 октября в прокуратуре Новосибирской области.
Бывшему главе администрации Линево решением суда также запретили на три года занимать высокие должности в органах местного самоуправления. В карточке уголовного дела значилось и обвинение в превышении должностных полномочий, но в сообщении прокуратуры об этом ни слова. Вероятно, доказать причастность Ландайса к этому не удалось.
Стоимость похищенной квартиры (чуть больше двух миллионов рублей) будет взыскиваться с Ландайса уже в рамках гражданского судопроизводства.
В 2014 году Якова Ландайса пытались привлечь к ответственности за получение взятки, но рассмотрение уголовного дела прекратили по инициативе прокурора. А в 2021 году Ландайса осудили за превышение должностных полномочий, следует из картотеки Искитимского районного суда.
Недавно другого бывшего главу администрации Линево признали виновным в мошенничестве в составе группы лиц. Суд и тогда решил ограничиться условным сроком.