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Генерал Бастрыкин потребовал доклад о смерти женщины от укола в бердской больнице

Женщина погибла от анафилактического шока после инъекции

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По факту смерти пациентки возбуждено уголовное дело

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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти женщины в частной клинике «1+1» в Бердске. Несчастный случай произошел 14 августа: 63-летняя бердчанка проходила амбулаторное лечение болезни позвоночника. После инъекции у женщины случился анафилактический шок, от которого она погибла.

Главе СК Новосибирской области Евгению Довгалеву поручено рассказать о ходе и результатах расследования уголовного дела.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заявили в телеграм-канале СК РФ.

Ранее в клинике «1+1» рассказали НГС, что по факту инцидента проводится экспертиза.

— Создана врачебная комиссия, которая расследует этот случай. Процедуру проводил один из опытнейших нейрохирургов региона, кандидат медицинских наук. Это была не первая процедура пациентки, предыдущие прошли успешно. До выяснения обстоятельств, приведших к смерти, никакой другой информации дать не представляется возможным, — пояснили в клинике.

В июле другой филиал клиники «1+1» в центре Новосибирска заблокировали приставы и люди в спортивной одежде.

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БастрыкинАлександр БастрыкинСмерть пациентки
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