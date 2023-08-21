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Тема дняВ бердской частной клинике «1+1» умерла пациентка
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В бердской частной клинике «1+1» умерла пациентка: дело взяла на контроль прокуратура

Женщине делали процедуру, которую прежде она успешно переносила

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В Бердске пенсионерка скончалась в процедурном кабинете в клинике «1+1»

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В Бердске 63-летняя женщина умерла в процедурном кабинете клиники «1+1» 14 августа. Эту информацию НГС подтвердили в медицинском учреждении.

В клинике рассказали, что сейчас по факту инцидента проводится экспертиза. Что именно стало причиной смерти пенсионерки, пока не сообщают — обстоятельства выясняются:

— Создана врачебная комиссия, которая расследует этот случай. Процедуру проводил один из опытнейших нейрохирургов региона, кандидат медицинских наук. Это была не первая процедура пациентки, предыдущие прошли успешно. До выяснения обстоятельств, приведших к смерти, никакой другой информации дать не представляется возможным.

НГС обратился за комментарием в СУ СК по Новосибирской области. Там рассказали, что после гибели женщины было возбуждено уголовное дело:

— В территориальный следственный отдел поступило заявление. Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело с признаками преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следствием проводятся все необходимые мероприятия, назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств смерти женщины.

В прокуратуре Новосибирской области добавили: ведомство признало законным возбуждение уголовного дела, взяло на контроль ход и результаты расследования.

В июле НГС рассказывал, что суд запретил оперировать новосибирскому хирургу Данилу Границе. Врач оставил в ране пациентки салфетку. Его также приговорили к 1,5 года лишения свободы.

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