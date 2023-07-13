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Врачи и пациенты две недели не могут попасть в заблокированную клинику — их выгнал спецназ ФССП: видео

Накануне они вышли в пикет в центре Новосибирска

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7 июля арбитражный суд дал клинике отсрочку выселения до октября. Но врачи по-прежнему не могут вернуться на работу

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Сотрудники частной клиники «1+1 Для всей семьи» на улице Восход, 28 в Новосибирске пытаются вернуть себе рабочие места. Их выгнали оттуда приставы с силовой поддержкой спецназа 29 июня. Причиной называлось исполнение решения суда по иску собственника здания: он считает, что клиника должна ему 26 миллионов рублей. Но в «1+1» говорят, что оппонент должен им 200 миллионов. 12 июля врачи и пациенты пикетировали в центре Новосибирска: история их борьбы в кратком видео.

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Тем, кто не хотел покидать палаты и кабинеты, угрожали физической силой

Видео: «1+1 Для всей семьи»

28 июня НГС рассказал о внезапно закрывшемся на площади Маркса недорогом муниципальном медицинском центре. Врачи рассказали, что их вынудили уволиться, а пациентов никто не предупредил. К конфликту имеет отношение сын депутата новосибирского заксобрания.

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