Врачи и пациенты две недели не могут попасть в заблокированную клинику — их выгнал спецназ ФССП: видео

28 июня НГС рассказал о внезапно закрывшемся на площади Маркса недорогом муниципальном медицинском центре. Врачи рассказали, что их вынудили уволиться, а пациентов никто не предупредил. К конфликту имеет отношение сын депутата новосибирского заксобрания.

