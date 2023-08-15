«Терпеть не могу физический труд»: интервью с юным мошенником, который зарабатывал полмиллиона в неделю

— Нет, я не курю, не пью. Наркотиков я даже не видел никогда, — с презрением к предмету разговора заявляет Володя.

— На работу вообще была мысль устроиться? Тебе же нравилось учиться.

— Ну, я понимал, что я таких денег не заработаю. Терпеть не могу физический труд. И я еще не видел людей, которым бы он принес деньги.

Маме Володя рассказывал, что подрабатывает то на складе, то официантом. А мне говорит, что старался и семье присылать деньги, но по чуть-чуть, чтобы не было лишних вопросов.

Грех на душу

Конечно, Владимир предпочитал, чтобы покупатель переводил сразу всю сумму, но и аванса было достаточно для сделки. Были и такие случаи, когда мошеннику улыбалась удача. Он вспоминает случай, когда человек отправил ему 100 тысяч, а с зарплаты пообещал еще 60 тысяч. Не дожидаясь второго транша, Володя собрал посылку. И в день, когда она дошла до покупателя, тот отправил вторую партию денег. Посылка была пустой, а Владимир перестал отвечать на сообщения. Блокировал кинутых людей он редко — проще было затихариться. Правда, жертв юноша выбирал по своим критериям.