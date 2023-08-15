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Истории

«Терпеть не могу физический труд»: интервью с юным мошенником, который зарабатывал полмиллиона в неделю

Владимир начал разводить людей еще студентом. Он дал советы, как не попасться на уловку

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Владимир очень внимательно смотрит на собеседников

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Передо мной сидит 20-летний высокий парень. Молодой, симпатичный, перспективный. Последнее я понимаю после краткого разговора с ним. Владимир грамотно говорит, признается, что любит историю, со знанием дела рассказывает о монетах. Именно любовь к нумизматике привела молодого человека в колонию-поселение. Журналист NGS55.RU Ирина Чернышева рассказывает историю юного мошенника, который умудрился обмануть полсотни человек, продавая несуществующие монеты. «Бизнесом» он занялся, еще будучи несовершеннолетним студентом. Володя рассказал, как парень из хорошей семьи смог стать преступником, и дал советы читателям, как не попасться на уловки мошенников.

НЕфизический труд

Володя окончил школу в Татарске Новосибирской области и решил ехать учиться в Омск, где он поступил в техникум железнодорожного транспорта на слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного состава. Первый год жил в общежитии, на второй начал снимать с другом квартиру. Друг не омский — из Татарска, с которым они вместе приехали покорять названную столицу Сибири. Учиться парню нравилось, но физический труд не прельщал. Правда, на третьем курсе пришлось отработать практику, на этом и всё.

Первое время материально помогали мама с отчимом, которые живут в Татарске с двумя сестрами Владимира (младшей сейчас нет еще и года). Но молодой человек, по его словам, принципиально не хотел брать деньги у семьи и задался целью самостоятельно заработать. Решение подросток нашел быстро — превратил хобби в достаток, как советуют все великие умы. Правда, о последствиях он не задумывался.

Поначалу всё было невинно. Володя покупал редкие монеты, продавал их. Но парень быстро понял, что на красивую жизнь так не заработать, и ему в голову пришла идея обманывать покупателей. Схема была проста: Володя создавал аккаунты, раскручивал их и в течение 2–3 месяцев набирал хорошие отзывы, честно покупая и продавая монеты. Когда аккаунт зарабатывал хорошую репутацию, начинались уже левые сделки. Люди отправляли Владимиру деньги, а он их в ответ блокировал — заветные монеты покупатели не получали.

— У меня много было аккаунтов, которые я создавал специально под конкретную карту, на которую нужно было высылать деньги. Моим подельником был одногруппник. Он находил людей, которым направляли деньги. Говорил: «Там тебе деньги придут, допустим, 10 000, одну бери, девять отдашь». Мне вообще было неинтересно, кто эти люди. Я не вдавался в подробности, — пожимает плечами Володя.

Для знатоков за такими витринами лежат настоящие сокровища

Для знатоков за такими витринами лежат настоящие сокровища

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Дела велись только во «ВКонтакте». По словам Владимира, на другие ресурсы лезть нет смысла — он проанализировал систему их работы и понял, что обманывать людей там не получится. Тем более что дела пошли в гору и в социальной сети.

— У меня всегда были деньги. Я мог всё, что захотел, купить. В 2020 году я раскрутил самый крупный аккаунт и заработал почти полмиллиона за неделю. С учетом того, что подельнику 100 тысяч и на раскрутку страницы потратил тысяч 30.

— Ничем запрещенным не увлекался, когда такие деньги были на руках?

— Нет, я не курю, не пью. Наркотиков я даже не видел никогда, — с презрением к предмету разговора заявляет Володя.

— На работу вообще была мысль устроиться? Тебе же нравилось учиться.

— Ну, я понимал, что я таких денег не заработаю. Терпеть не могу физический труд. И я еще не видел людей, которым бы он принес деньги.

Маме Володя рассказывал, что подрабатывает то на складе, то официантом. А мне говорит, что старался и семье присылать деньги, но по чуть-чуть, чтобы не было лишних вопросов.

Грех на душу

Конечно, Владимир предпочитал, чтобы покупатель переводил сразу всю сумму, но и аванса было достаточно для сделки. Были и такие случаи, когда мошеннику улыбалась удача. Он вспоминает случай, когда человек отправил ему 100 тысяч, а с зарплаты пообещал еще 60 тысяч. Не дожидаясь второго транша, Володя собрал посылку. И в день, когда она дошла до покупателя, тот отправил вторую партию денег. Посылка была пустой, а Владимир перестал отвечать на сообщения. Блокировал кинутых людей он редко — проще было затихариться. Правда, жертв юноша выбирал по своим критериям.

— Я на страницы заходил, смотрел, что за человек. Бывает, смотрю, а покупатель — инвалид. Зачем я буду грех на душу брать, обманывать. Еще, например, женщина была, пенсионерка. Я просто ей написал: «Не надо ничего переводить. До свидания». И кинул в черный список.

В колонии юноша всего полгода, но он уже строит планы на жизнь

В колонии юноша всего полгода, но он уже строит планы на жизнь

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Были моменты, когда Владимира раскусывали. По его словам, не сами покупатели, а кто-то из их знакомых. Бывали такие случаи, когда просто Сбербанк не пропускал перевод. Также не удавалось обманывать иностранных клиентов (один был даже из Испании) — из-за невозможности оформить перевод без подозрений. Но и без того Россия оказалась целым полем для преступлений. Покупатели находились со всех концов страны — от Владивостока до Москвы.

— А чем ты вообще занимался, кроме учебы и сделок?

— Вообще ничем не занимался... я не знаю.

— В компьютерные игры, может, играл?

— Нет, у меня даже компьютера не было.

Ко многому Владимир равнодушен, но когда мы заговариваем о монетах, он словно забывает место нашей встречи. Парень с упоением сыплет годами чеканки, браками, редкостями и так далее. В разные годы у него были разные коллекции. Увлечение началось, когда мальчику было всего восемь лет: он начал собирать монеты. Когда я прошу вспомнить первую покупку, быстро отвечает, что это был рубль с портретом Николая II.

— Самая дорогая монета, которую я покупал, — 15 рублей 1897 года. Она покрыта чистым золотом. Я ее сам купил за 40 тысяч рублей, сейчас ее цена — около 70 тысяч (несмотря на то что он в колонии, мы проверили — и на сайте нумизматического портала на 8 августа действительно стоит такая цена. — Прим. авт.).

20 копеек с 65-го по 76-й год. 10 копеек с 65-го по 68-й год. 5 копеек с 65-го по 72-й год. Владимир с ходу называет монеты, которые имеют цену. По его словам, два рубля 2001 года, посвященные сорокалетию полета Гагарина в космос, ничего не стоят. Но есть маленький тираж экземпляров без монетного двора, и вот один из них можно продать уже за 10 тысяч. С этими знаниями парень и зашел на рынок купли-продажи.

Так длилось до окончания учебы в техникуме. Молодой человек сдал экзамены, получил диплом, а через два месяца его посадили.

Участок колонии-поселения располагается на территории ИК № 7

Участок колонии-поселения располагается на территории ИК № 7

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Чувство безнаказанности

— Ну ты же понимал, что рано или поздно всё вскроется?

— Тут такое дело. Задерживают один раз — не могут доказать, второй раз — не могут доказать. Третий, четвертый. И чувство безнаказанности появляется. Меня задерживали раз шесть. Домой приходили, в техникум. Говорили: «Вот на тебя там написали заявление». А я: «Какие доказательства?» И всё.

— А как выходили на тебя?

— Это тесное сообщество [нумизматов]. Чем больше совершаешь преступлений, тем больше оставляешь следов. Одногруппника тоже вызывали там пару раз, но отпускали.

Жил Владимир неподалеку от техникума, в квартире на Иртышской набережной. Я спрашиваю, какая квартира, ведь у молодого человека был крупный доход. Он пожимает плечами, говорит, что со старыми кроватями и драными обоями. Зато на четвертом этаже. «Там был красивый вид», — поясняет парень. За эту квартиру они с другом платили по пять тысяч рублей. Друг пошел в суде свидетелем, он ничего не знал про махинации своего сожителя.

Уверенность Володи в своей безнаказанности оказалась фатальной. 20 апреля 2021 года в 6:30 утра в эту самую съемную квартиру ворвались сотрудники из отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (проще — управления «К». — Прим. ред.). Как говорит юноша: «Было жестко». К тому времени следователи уже были уверены в том, что парень — преступник. Даже на этом моменте Владимир чувствовал себя почти спокойно: он был уверен, что в его деле будет один, два эпизода, но недооценил следственные органы. Дело в том, что следователи изучили все переводы за год и связывались с теми самыми покупателями, предлагая написать заявление. Соглашались только те, кто переводил крупные суммы. Остальные не стали заморачиваться и отказались заявлять в полицию. Так набралось 50 пострадавших.

Следствие шло до января 2022 года, а суд длился по 2 сентября. Подсудимого оставили под подпиской о невыезде. Володя воспользовался возможностью покинуть Омск и начал ездить к родителям в Татарск.

— Сразу как задержали, вызвали мать, потому что я был на момент совершения преступления несовершеннолетним.

— Как мама отреагировала?

— Ну как. Ругать меня уже смысла не было.

Под суд пошли трое парней

Под суд пошли трое парней

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Одновременно с поездками домой Владимир доучивался в техникуме. Последнюю ночь день перед приговором ночевал у друзей. А потом его случайно успокоили в суде.

— Мы пришли в суд. Там сидят судебные приставы. Они спросили нас с подельником, долго ли нам еще ходить. Мы ответили, что уже сегодня приговор. И один пристав говорит: «Можете расслабиться, нам не говорили конвой вызывать». Я действительно расслабился. Судья читал приговор шесть часов. Дочитывает. Я слышу, как открывается дверь, и слышу звук наручников.

В итоге Владимиру дали 1 год и 8 месяцев колонии-поселения (после апелляции ему добавили еще два месяца). У подельника примерно такой же срок. И был еще третий человек. По словам Владимира, в преступлениях он не участвовал вовсе, только дал возможность пользоваться своей картой. Его осудили условно.

Что дальше?

— Я пожалел обо всём. И что в Омск приехал, и что начал всем этим заниматься. И перед матерью стыдно.

Володя дал себе слово, что больше никогда не попадет в колонию. После освобождения в Омске он оставаться не намерен, говорит, что забудет о существовании этого города. Сначала поедет в Татарск к семье, а потом хочет покорять другие города: Новосибирск, Екатеринбург. По его словам, его родной город слишком маленький — нет возможностей и людей, которые ему интересны.

— Мне интересны люди, у которых есть какие-то нормальные взгляды на будущее, не алкоголики, не наркоманы. Что я люблю еще, кроме монет? Историю. Ее я сразу полюбил в школе, изучал, смотрел документальные фильмы.

Еще Володя хочет поступить в университет и получить высшее образование. Надеется, что во время учебы получится работать по диплому техникума на железной дороге. А пока он созванивается с мамой. Два раза она даже приезжала в колонию-поселение. С биологическим отцом Володя связь не поддерживает, даже не знает, жив ли он.

Владимир был не против фотографий, но попросил не указывать его фамилию

Владимир был не против фотографий, но попросил не указывать его фамилию

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Кстати, часть его коллекции монет хранится в Следственном комитете, но забирать ее парень не планирует.

— Почему ты во всё это ввязался?

— Денег захотелось. Их всегда хочется.

— Вот сейчас одно из самых популярных мошенничеств, когда обманывают стариков. Ты бы ради денег смог этим заниматься?

— Нет. Это очень плохо.

Советы от мошенника

В конце нашего разговора Владимир предупредил, что нет стопроцентного метода не попасться в руки мошенникам. Он не исключает, что даже его могут обмануть, несмотря на весь опыт. Мы говорим именно про монеты, хотя советы парня помогут и при покупке почти любых предметов. В первую очередь он советует обращать внимание именно на фотографии. Сам Володя просто находил снимки монет в Сети, а вот когда его просили снять эту монету иначе, приходилось блокировать покупателя.

Вывод первый: просите делать несколько фото товара — на подоконнике, рядом со своей рукой, рядом с другим предметом. А еще лучше просить видеозапись.

Дальше парень советует не ограничиваться перепиской. Ведь если созвониться с продавцом, а он окажется мошенником, то у вас останется его номер телефона. И да, лучше включать запись звонка.

Вывод второй: настаивайте на звонке, а лучше видеозвонке, где вам как раз покажут товар воочию.

Владимир говорит, что если продавец находится в том же городе, что и вы, то лучше настоять на личной встрече. Да и вообще, безопаснее покупать монеты (или что-то другое) именно в своем регионе и по возможности избежать покупок именно онлайн. Лучше ходить на блошиные рынки, в сообщества коллекционеров.

Вывод третий: просите о встрече. А если продавец из другого города, постарайтесь попросить знакомых пойти и купить для вас экземпляр.

Не нужно сильно надеяться, что хорошая репутация продавца — это гарантия честной сделки. По словам Владимира, он видел, как люди с тысячами положительных отзывов обманывали покупателей.

Вывод четвертый: будьте насторожены, не доверяйте отзывам.

Еще Владимир рассказывает историю, как его самого обманули. Ему было всего 12 лет, увлечение монетами было в самом разгаре. Он купил в Сети монету за 800 рублей, попросил денег у мамы. Но ему ничего не отправили. Через несколько лет Володя нашел этого продавца и обманул его на 3500 рублей.

Я спросила, можно ли предостеречь подростков, которые решат зарабатывать мошенничеством. Но Владимир считает, что это бесполезно

Я спросила, можно ли предостеречь подростков, которые решат зарабатывать мошенничеством. Но Владимир считает, что это бесполезно

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Если вам интересна эта тема, то можете почитать другие наши интервью из колонии.

1. «Приезжай в любой ЗАГС — и можешь бабки делать»: свадебный вор рассказал, как оставлял гостей ни с чем на торжествах.

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