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Интересовались бытовой техникой и сладостями: новосибирцы похищали грузы на железной дороге — сумма ущерба

На пятерых жителей города завели уголовные дела

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Новосибирцы воровали продукцию из вагонов на станциях

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В Новосибирской области в суд направили уголовные дела о хищениях грузов на станциях железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура утвердила обвинения по уголовным делам в отношении 5 жителей Новосибирска. Их обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2, п. «в» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном и особо крупном размерах, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище».

— По версии следователей, в 2022 году фигуранты на станциях Мошково, Иня-Восточная и Новосибирск-Восточный похищали из железнодорожных контейнеров грузовых поездов бытовую технику, стройматериалы, кондитерские изделия и другое имущество, принадлежащее юрлицам, — сообщили в ведомстве.

Всего новосибирцы похитили товаров на сумму больше 2,5 млн рублей. Уголовные дела уже направили в Мошковский районный суд.

Ранее НГС писал о том, как новосибирец украл деньги и золото в Красноярске и перепродал украшения на вокзале. Ущерб составил 600 тысяч.

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ПреступлениеЖелезная дорогаТранспортная прокуратураСудНовосибирск
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