Интересовались бытовой техникой и сладостями: новосибирцы похищали грузы на железной дороге — сумма ущерба

В Новосибирской области в суд направили уголовные дела о хищениях грузов на станциях железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура утвердила обвинения по уголовным делам в отношении
— По версии следователей, в 2022 году фигуранты на станциях Мошково, Иня-Восточная и Новосибирск-Восточный похищали из железнодорожных контейнеров грузовых поездов бытовую технику, стройматериалы, кондитерские изделия и другое имущество, принадлежащее юрлицам, — сообщили в ведомстве.
Всего новосибирцы похитили товаров на сумму больше 2,5 млн рублей. Уголовные дела уже направили в Мошковский районный суд.
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