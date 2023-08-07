Новосибирец украл деньги и золото на 600 тысяч в Красноярске — он перепродал украшения на вокзале

46-летнего новосибирца будут судить в Красноярске за серию квартирных краж на 2,3 миллиона рублей. Об этом рассказали сегодня в телеграм-канале прокуратуры Красноярского края.
По данным ведомства, мужчина приехал в Красноярск в июне 2022 года, залез в квартиру, хозяева которой были в отъезде, и вынес оттуда деньги и украшения на общую сумму 596 тысяч рублей. Похищенные вещи гастролер продал в Новосибирске прямо на вокзале за 180 тысяч рублей. Менее чем через месяц новосибирец вернулся в Красноярск в компании друзей из Кемеровской, Томской и Тульской областей и обокрал другую квартиру. Добычей злоумышленников стали драгоценности на общую сумму 969 тысяч рублей.
В третий раз подельники собрались в Красноярске в августе, но там их уже ждали полицейские.
— В августе четверка в поисках очередной квартиры осматривала электрические счетчики в подъездах на Молокова, вычисляя пустующие квартиры. Убедившись в длительном отсутствии хозяев в одной из них, они с помощью универсального чип-ключа и отмычек проникли в подъезд и квартиру и похитили там драгоценностей на 787 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре. — Присвоенное вывезли на арендованную неподалёку квартиру, где и были задержаны.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража. Новосибирскому гастролеру и его подельникам грозит по 10 лет колонии.
Ранее НГС писал о том, как новосибирский вор Щербак попался на краже свиной шейки в магазине. Мясо он хотел сменять на наркотики.