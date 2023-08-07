Новосибирец украл деньги и золото на 600 тысяч в Красноярске — он перепродал украшения на вокзале

По данным ведомства, мужчина приехал в Красноярск в июне 2022 года, залез в квартиру, хозяева которой были в отъезде, и вынес оттуда деньги и украшения на общую сумму 596 тысяч рублей. Похищенные вещи гастролер продал в Новосибирске прямо на вокзале за 180 тысяч рублей. Менее чем через месяц новосибирец вернулся в Красноярск в компании друзей из Кемеровской, Томской и Тульской областей и обокрал другую квартиру. Добычей злоумышленников стали драгоценности на общую сумму 969 тысяч рублей.