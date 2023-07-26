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Глыба снега упала на 9-летнюю девочку в Новосибирске — уголовное дела направили в суд

Инцидент произошел 23 февраля на улице Лазарева

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По словам мамы пострадавшей школьницы, девочку госпитализировали с переломом позвоночника

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В Новосибирске инженера участка коммерческой организации обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за чего на 9-летнюю девочку упала глыба снега с крыши.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Новосибирска.

— Ввиду неблагоприятных погодных условий на выступе фасада произошло скопление снежной массы. Женщина не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала ограждение опасной территории сигнальными лентами и очистку кирпичного выступа расположенного на фасаде дома от накопленного снега, — пояснили в СК.

Инцидент произошел 23 февраля в Дзержинском районе. По словам мамы пострадавшей школьницы, дочь гуляла с подружкой неподалеку от дома бабушки, когда с карниза дома на Лазарева, 26а сошел снег. Девочку с переломом позвоночника госпитализировали.

Ранее следователи начали проверку после падения сосульки на 14-летнюю девочку в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент произошел 20 марта на улице Кирова.

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