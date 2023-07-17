Следователи разбираются, за что женщина ударила девочку в магазине — нападавшую отправили лечиться

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК (побои) из-за инцидента в магазине «Мария-Ра» в Новосибирске. Они выяснили, что женщина, которая без причины ударила 9-летнюю девочку и угрожала ее отцу расправой, сама нуждается в медицинской помощи.
— 54-летняя женщина имеет ряд заболеваний и в настоящий момент помещена в медицинское учреждение, где проходит лечение. В рамках расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области 17 июля.
Напомним, 9-летняя девочка получила ушиб переносицы и ссадину от удара пожилой незнакомки в магазине «Мария-Ра» на улице 1905 года в Новосибирске. Ее отец находился неподалеку и пришел в магазин по зову дочери. В этот момент женщина рассчитывалась за товар.
— Когда нас увидела, стала кричать на весь магазин, аж распугала покупателей. Цитата: «Попробуй только тронь меня! Я тебя убью, и мой сын тебя закопает, он работает на кладбище», — рассказал мужчина.
В ночь на 29 июня в селе Плотниково в 40 километрах от Новосибирска произошло ЧП: двое подростков заманили третьего в безлюдное место и напали на него. Школьники использовали газовый баллончик и нож, юноша остался жив только чудом.