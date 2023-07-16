Генерал Бастрыкин решил узнать, зачем ударили девочку в новосибирском магазине

— В центральный аппарат ведомства будет доложено о проверочных мероприятиях по факту причинения телесных повреждений девочке в Новосибирске, — говорится в сообщении ведомства Бастрыкина от 16 июля.



Напомним, 9-летняя девочка получила ушиб переносицы и ссадину от удара пожилой незнакомки в магазине «Мария-Ра» на улице 1905 года в Новосибирске.