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Генерал Бастрыкин решил узнать, зачем ударили девочку в новосибирском магазине

Главного следователя Новосибирской области обязали предоставить доклад об инциденте

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Причины агрессии женщины остаются неизвестными

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву предоставить доклад по расследованию инцидента в магазине «Мария-Ра».

— В центральный аппарат ведомства будет доложено о проверочных мероприятиях по факту причинения телесных повреждений девочке в Новосибирске, — говорится в сообщении ведомства Бастрыкина от 16 июля.

Напомним, 9-летняя девочка получила ушиб переносицы и ссадину от удара пожилой незнакомки в магазине «Мария-Ра» на улице 1905 года в Новосибирске.

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Запись с камер в магазине запечатлела момент нападения

Видео: «Инцидент-Новосибиск» / «ВКонтакте»

Ее отец находился неподалеку и пришел в магазин по зову дочери. В этот момент женщина рассчитывалась за товар.

— Когда нас увидела, стала кричать на весь магазин, аж распугала покупателей. Цитата: «Попробуй только тронь меня! Я тебя убью, и мой сын тебя закопает, он работает на кладбище», — добавил мужчина.

Продолжать конфликт отец пострадавшей не стал, решив обратиться в полицию. Новосибирские следователи проводят проверку, они попросили помощи в опознании женщины.

В ночь на 29 июня в селе Плотниково в 40 километрах от Новосибирска произошло ЧП: двое подростков заманили третьего в безлюдное место и напали на него. Школьники использовали газовый баллончик и нож, юноша остался жив только чудом.

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