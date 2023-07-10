Мать семерых детей и старшая по дому подрались в лифте — теперь одна из них хочет, чтобы на это посмотрел судья

Мировой суд в Новосибирске заново начал рассматривать уголовное дело о драке матери семерых детей и старшей по дому в лифте. О результатах первого заседания, которое прошло сегодня, НГС рассказали обе стороны конфликта.
Конфликт между Натальей Артамоновой и ее соседкой Татьяной К. продолжался несколько лет, по поводу его причин у каждой из них есть собственная версия. По версии Натальи Артамоновой, дети Татьяны невоспитанно себя вели, а мать и попустительствовала. По версии Татьяны К., старшая по дому от неадекватных претензий быстро перешла к прямым оскорблениям ее детей и надуманным обвинениям.
Кульминация его произошла в ноябре 2022 года. Оказавшись утром в одном лифте, женщины решили в очередной раз выяснить отношения, но очень быстро словесная перепалка перешла в драку. Татьяна, не стесняясь бывших с ней дочек, ударила Наталью по лицу, старшая по дому немедленно ответила.
Короткую, но яростную драку сняла установленная в лифте камера видеонаблюдения, после нее, согласно предоставленным потерпевшей документам, Артамоновой понадобилась помощь медиков: у женщины был сломан нос, также ей диагностировали сотрясение мозга. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 115 УК РФ — причинение легкого вреда здоровью.
В марте 2023 года разбираться в соседской ссоре начали в суде, но вскоре дело прекратили, как рассказывала Наталья Артамонова, за отсутствием состава преступления. Это решение женщина обжаловала в вышестоящей инстанции, и сегодня по делу вновь прошло первое заседание.
— Сегодня мы только отдали свои ходатайства, — рассказала НГС Наталья Артамонова. — Я хотела, чтобы посмотрели видео [из лифта], ходатайствовала, чтобы провели его экспертизу. Татьяна Васильевна утверждает, что я обматерила ее, затронула ее человеческое достоинство, и поэтому она меня и ударила. Камера пишет только изображение, не звук, но по мимике, движениям губ можно понять, кто из нас и что говорит, в каком настроении находится. Судья сказала, чтобы я грамотно это сформулировала и ходатайствовала об этом на следующем заседании.
Как рассказала Наталья Артамонова, она также попросила суд допросить свидетельницу — еще одну соседку, якобы также избитую агрессивной Татьяной. При этом потерпевшая отметила, что соцпедагог из школы, где учатся младшие дети женщины, и психолог назвали многодетную семью вполне нормальной.
Наталья надеется, что в этот раз суд накажет ее обидчицу, потому что ее здоровье ухудшилось, а Татьяна даже не принесла ей извинений и перевела на карточку 2 тысячи 800 рублей за испорченный в ноябре пуховик.
В свою очередь Татьяна К. не отрицает, что действительно не сдержалась и ударила соседку, но не без причины: не сдержалась, услышав брань в адрес своих детей. Она считает, что суд разберется в ситуации и примет правильное (такое же, как в прошлый раз) решение.
— Она хочет [деньги за] моральный ущерб и публичные извинения. При этом сама продолжает оскорблять меня и моих детей, — рассказала Татьяна К. НГС. — Мне ее искренне жаль, думаю, это — ее образ жизни.
Татьяна рассказывала НГС, что старшая по дому регулярно жалуется на нее в полицию, на работу и в СМИ, а однажды даже написала президенту. Соседка якобы обвиняла ее в пьянстве и оргиях с молодыми парнями (в действительности парни в доме женщины бывали — Татьяну навещали ее старшие, живущие отдельно сыновья).
Следующее заседание суд проведет в августе, и на этот раз рассмотрение дела — с учетом вызова свидетелей и проведения не самых распространенных экспертиз может занять немалое время.
Ранее НГС писал о том, как сибирячка пожаловалась на преследования соседа. Тот стучал ей шваброй в окна и однажды напал на нее в подъезде.