Мать семерых детей и старшая по дому подрались в лифте — теперь одна из них хочет, чтобы на это посмотрел судья

В марте 2023 года разбираться в соседской ссоре начали в суде, но вскоре дело прекратили, как рассказывала Наталья Артамонова, за отсутствием состава преступления. Это решение женщина обжаловала в вышестоящей инстанции, и сегодня по делу вновь прошло первое заседание.



— Сегодня мы только отдали свои ходатайства, — рассказала НГС Наталья Артамонова. — Я хотела, чтобы посмотрели видео [из лифта], ходатайствовала, чтобы провели его экспертизу. Татьяна Васильевна утверждает, что я обматерила ее, затронула ее человеческое достоинство, и поэтому она меня и ударила. Камера пишет только изображение, не звук, но по мимике, движениям губ можно понять, кто из нас и что говорит, в каком настроении находится. Судья сказала, чтобы я грамотно это сформулировала и ходатайствовала об этом на следующем заседании.