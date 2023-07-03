Новосибирцы избили незнакомца возле вокзала и забрали у него 240 тысяч — их посадили на полтора года

В Новосибирске осудили двух жителей города, которые ограбили мужчину на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Обвиняемым дали 1 год и 6 месяцев года колонии общего режима.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 8 ноября 2022 года мужчины, разработав план, отвели незнакомца за территорию вокзала, где один из осужденных нанес потерпевшему 11 ударов по голове и телу. Нападавшие осмотрели одежду и из кармана рубашки забрали 240 тысяч рублей. После осужденные скрылись с места преступления, а деньги потратили на собственные нужды.
Мужчин признали виновными по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Приговор в законную силу не вступил.
В июне в Новосибирске мужчина украл у прохожего сумку, в которой было 185 тысяч рублей. Инцидент произошел на парковке ТЦ.