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Новосибирцы избили незнакомца возле вокзала и забрали у него 240 тысяч — их посадили на полтора года

Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный

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Двое мужчин нашли жертву на вокзале

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В Новосибирске осудили двух жителей города, которые ограбили мужчину на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Обвиняемым дали 1 год и 6 месяцев года колонии общего режима.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 8 ноября 2022 года мужчины, разработав план, отвели незнакомца за территорию вокзала, где один из осужденных нанес потерпевшему 11 ударов по голове и телу. Нападавшие осмотрели одежду и из кармана рубашки забрали 240 тысяч рублей. После осужденные скрылись с места преступления, а деньги потратили на собственные нужды.

Мужчин признали виновными по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Приговор в законную силу не вступил.

В июне в Новосибирске мужчина украл у прохожего сумку, в которой было 185 тысяч рублей. Инцидент произошел на парковке ТЦ.

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