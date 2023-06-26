Бизнесмен попытался подкупить налоговую за 20 млн рублей — у него арестовали имущество на сотни миллионов

Оперативники ФСБ совместно с сотрудниками налоговой службы задержали двух новосибирцев, которых обвинили в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (
По версии следствия, предприниматель «планировал дать взятку сотруднику налоговой службы в размере
— При попытке передачи первой части взятки в размере
Предпринимателя задержали. Его также обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (
На имущество компании и фигурантов дела был наложен арест на общую сумму около
По данным источника НГС, речь идет об ООО Компании «Партнер Сибири». Ранее следователи обвинили руководство фирмы в коммерческом подкупе. По версии следствия, глава «Партнер Сибири» дал взятку в
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Компания «Партнер Сибири» занимается железнодорожными грузоперевозками. Единственный учредитель и генеральный директор — Беликов Михаил Викторович. По итогам 2022 года, компания зафиксировала выручку в размере
В январе 2023 года следователи передали в суд дело другого новосибирского предпринимателя, который пытался подкупить «ТрансКонтейнер». Коммерсант пытался получить информацию о тарифах на грузоперевозки по железной дороге.