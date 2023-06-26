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Бизнесмен попытался подкупить налоговую за 20 млн рублей — у него арестовали имущество на сотни миллионов

Новосибирский предприниматель хотел изменить результаты налоговой проверки

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Первый транш взятки в 1 млн рублей перехватили силовики

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Оперативники ФСБ совместно с сотрудниками налоговой службы задержали двух новосибирцев, которых обвинили в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). У задержанных арестовано имущество на сотни миллионов рублей.

По версии следствия, предприниматель «планировал дать взятку сотруднику налоговой службы в размере 20 млн рублей». Деньги предназначались для того, чтобы изменить результаты выездной налоговой проверки, которая прошла в апреле этого года.

— При попытке передачи первой части взятки в размере 1 млн рублей сотрудники УФСБ задержали с поличным посредника коммерсанта, — сообщили в региональном управление.

Сотрудник ФНС изначально сообщил правоохранителям о намерениях бизнесмена

Сотрудник ФНС изначально сообщил правоохранителям о намерениях бизнесмена

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Предпринимателя задержали. Его также обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен уменьшил суммы налога на добавленную стоимость и на прибыль свыше 90 млн рублей, а также подделал документацию о сотрудничестве с партнерами, «что позволило ему необоснованно применить налоговый вычет по НДС».

На имущество компании и фигурантов дела был наложен арест на общую сумму около 210 млн рублей. Расследование продолжается.

По данным источника НГС, речь идет об ООО Компании «Партнер Сибири». Ранее следователи обвинили руководство фирмы в коммерческом подкупе. По версии следствия, глава «Партнер Сибири» дал взятку в 4 млн рублей оператору перевозок ПАО «ТрансКонтейнер» за предоставление контейнеров свыше установленных лимитов. Дело рассматривается в Калининском суде Новосибирска.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Компания «Партнер Сибири» занимается железнодорожными грузоперевозками. Единственный учредитель и генеральный директор — Беликов Михаил Викторович. По итогам 2022 года, компания зафиксировала выручку в размере 1,2 млрд рублей, прибыль — 4,8 млн рублей. Сейчас в отношении организации введена процедура наблюдения.

В январе 2023 года следователи передали в суд дело другого новосибирского предпринимателя, который пытался подкупить «ТрансКонтейнер». Коммерсант пытался получить информацию о тарифах на грузоперевозки по железной дороге.

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