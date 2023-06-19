Следователи проверят картинг, на котором пострадал ребенок, — школьник получил серьезный перелом

Следственный комитет проверит картинг «К54», где 9 июня 2023 года серьезно пострадал ребенок. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ведомства.
— В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства развлекательной организации на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей, — рассказали в пресс-службе СК.
В отзыве на сервисе Flamp мама пострадавшего мальчика рассказала, что ее ребенок получил ушибы и перелом грудины из-за заклинившей педали газа карта.
— При запуске машины ребенок начал набирать максимальную скорость. Машина летела как бешеная. Ребенок врезался в колеса. А за колесами стояли плиты. Мы побежали к ребенку. Со слов сотрудника, заела педаль газа. От удара у ребенка слетела обувь. Крики, слезы. Это был тихий ужас. Ребенок не мог встать на ноги, — написала она.
Сообщение о пострадавшем ребенке медики уже передали в полицию, как рассказали НГС в пресс-службе областного главка МВД, ребенку выдадут направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
В картинге «К-54» от комментариев отказались.
Ранее НГС писал о том, как двое детей пострадали на карусели в Центральном парке Новосибирска. После этого часть аттракционов закрыли.