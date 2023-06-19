Следователи проверят картинг, на котором пострадал ребенок, — школьник получил серьезный перелом

— При запуске машины ребенок начал набирать максимальную скорость. Машина летела как бешеная. Ребенок врезался в колеса. А за колесами стояли плиты. Мы побежали к ребенку. Со слов сотрудника, заела педаль газа. От удара у ребенка слетела обувь. Крики, слезы. Это был тихий ужас. Ребенок не мог встать на ноги, — написала она.