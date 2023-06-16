Угрожал убийством жене и похитил сосну. В Новосибирске осудили военнослужащего, ушедшего в самоволку на месяц

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, который в период мобилизации уехал домой и там совершил несколько преступлений.
Как сообщается на сайте суда, военнослужащий Жуков «с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от нее, самовольно оставил войсковую часть и убыл к месту жительства». Там он стал проводить время по своему усмотрению, пока
Выяснилось, что 16 декабря прошлого года он, будучи пьяным, вступил в перепалку с супругой «на почве ревности».
— Используя имеющийся при себе хозяйственный нож и желая получить от нее признание в супружеской измене, взял ее за волосы и поставил на колени, подставив нож к горлу, высказал в ее адрес угрозу убийством, — говорится в релизе.
Спустя три дня после этого пьяный военнослужащий похитил сосну стоимостью
— Напал на продавца, отказавшего в безвозмездном предоставлении сосны, применив к последнему насилие, опасное для жизни или здоровья, нанеся один удар кулаком в область лица, а затем еще один удар разделочным (метательным) ножом в область левого предплечья.
Мужчину признали виновным по трем статьям: «Самовольное оставление части или места службы» (
Приговор еще не вступил в законную силу.
В конце мая Новосибирский гарнизонный военный суд назначил