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Угрожал убийством жене и похитил сосну. В Новосибирске осудили военнослужащего, ушедшего в самоволку на месяц

Ему назначили реальный срок лишения свободы

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За месяц самоволки мужчина напал на жену и украл у продавца дерево

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Новосибирский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, который в период мобилизации уехал домой и там совершил несколько преступлений.

Как сообщается на сайте суда, военнослужащий Жуков «с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от нее, самовольно оставил войсковую часть и убыл к месту жительства». Там он стал проводить время по своему усмотрению, пока 12 января 2023 года его не обнаружили военнослужащие воинской части и не доставили в часть.

Выяснилось, что 16 декабря прошлого года он, будучи пьяным, вступил в перепалку с супругой «на почве ревности».

— Используя имеющийся при себе хозяйственный нож и желая получить от нее признание в супружеской измене, взял ее за волосы и поставил на колени, подставив нож к горлу, высказал в ее адрес угрозу убийством, — говорится в релизе.

Спустя три дня после этого пьяный военнослужащий похитил сосну стоимостью 700 рублей:

— Напал на продавца, отказавшего в безвозмездном предоставлении сосны, применив к последнему насилие, опасное для жизни или здоровья, нанеся один удар кулаком в область лица, а затем еще один удар разделочным (метательным) ножом в область левого предплечья.

Мужчину признали виновным по трем статьям: «Самовольное оставление части или места службы» (ч. 5 ст. 337 УК РФ), «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По решению суда он проведет семь лет в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

В конце мая Новосибирский гарнизонный военный суд назначил 5 лет колонии общего режима рядовому Владимиру Константинову. Мужчина покинул палаточный лагерь военной части и ушел домой.

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