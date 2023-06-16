Угрожал убийством жене и похитил сосну. В Новосибирске осудили военнослужащего, ушедшего в самоволку на месяц

Как сообщается на сайте суда, военнослужащий Жуков «с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от нее, самовольно оставил войсковую часть и убыл к месту жительства». Там он стал проводить время по своему усмотрению, пока 12 января 2023 года его не обнаружили военнослужащие воинской части и не доставили в часть.

