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Условный срок получил экс-гендиректор новосибирского завода по делу о растрате

На скамье подсудимых оказались три фигуранта уголовного дела

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Фигурантов дела обвинили в хищении средств предприятия

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Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшего гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова, а также двоих его подельников — Андрея Витюгова и Павла Кривобокова. Как сообщили в пресс-службе суда, их обвинили в хищении средств предприятия.

— Приговором суда установлено, что Петров В. Л., Витюгов А. А. и Кривобоков П. В. совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна», вверенных Петрову В. Л., с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, — указано в сообщении.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) образовали в 2011 году, на конец 2017 года основным акционером организации являлось АО «Научно-производственное объединение "Сплав"». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. На конец 2009 года чистая прибыль составила 172,7 миллиона рублей. Завод заключил 704 контракта на 1,2 миллиарда рублей. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Валерия Петрова признали виновным в растрате средств, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), остальных фигурантов дела — в пособничестве совершению растраты (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Суд назначил бывшему директору завода наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Андрею Витюгову — 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Павла Кривобокова приговорили к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

— Гражданский иск ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» в сумме 9 523 225, 53 рубля передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, — указано в сообщении на сайте суда.

Отметим, в августе прошлого года фигурантов дела также приговорили к условному сроку по делу о растрате. Экс-гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна признали виновным в растрате на сумму более 5 миллионов рублей.

В середине мая в Новосибирской области осудили бывшего директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Исмайлова. Его обвинили в растратах с использованием служебного положения. Он был назначен на должность Валерия Петрова в 2017 году.

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