Условный срок получил экс-гендиректор новосибирского завода по делу о растрате

Валерия Петрова признали виновным в растрате средств, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 160 УК РФ), остальных фигурантов дела — в пособничестве совершению растраты ( ч. 5 ст. 33 , ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Суд назначил бывшему директору завода наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Андрею Витюгову — 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Павла Кривобокова приговорили к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

