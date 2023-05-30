Условный срок получил экс-гендиректор новосибирского завода по делу о растрате

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшего гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова, а также двоих его подельников — Андрея Витюгова и Павла Кривобокова. Как сообщили в пресс-службе суда, их обвинили в хищении средств предприятия.
— Приговором суда установлено, что
По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) образовали в 2011 году, на конец 2017 года основным акционером организации являлось АО «Научно-производственное объединение "Сплав"». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. На конец 2009 года чистая прибыль составила 172,7 миллиона рублей. Завод заключил 704 контракта на 1,2 миллиарда рублей. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщается на сайте «Ростеха».
Валерия Петрова признали виновным в растрате средств, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере (
Суд назначил бывшему директору завода наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Андрею Витюгову — 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Павла Кривобокова приговорили к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.
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Отметим, в августе прошлого года фигурантов дела также приговорили к условному сроку по делу о растрате. Экс-гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна признали виновным в растрате на сумму более 5 миллионов рублей.
В середине мая в Новосибирской области осудили бывшего директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Исмайлова. Его обвинили в растратах с использованием служебного положения. Он был назначен на должность Валерия Петрова в 2017 году.