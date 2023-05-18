Экс-директора искитимского завода осудили за растрату — у него был влиятельный покровитель в Москве

Москвич Рустам Исмайлов был назначен на пост гендиректора НЗИВ в 2017 году после ареста своего предшественника Валерия Петрова, которого обвинили в растрате миллионов из бюджета предприятия. Выпускнику МГИМО Исмайлову на тот момент было 39 лет .