Экс-директора искитимского завода осудили за растрату — у него был влиятельный покровитель в Москве

Искитимский суд вынес приговор бывшему директору АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустаму Исмайлову. Его обвинили в растратах с использованием служебного положения.
— Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку открытое разбирательство могло привести к разглашению служебной тайны в области обороны, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
В результате суд признал виновным Рустама Исмайлова в нескольких эпизодах преступлений по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и назначил ему наказание в виде
АО «НЗИВ», расположенное в городе Искитиме, фактически существует с 1967 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», основным акционером на конец 2017 года являлось АО Научно-производственное объединение «Сплав». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, чистая прибыль (по состоянию на конец 2009 года) составила 172,7 миллиона рублей. Завод заключил госконтракты на 3,9 миллиарда рублей. Генеральным директором предприятия на сегодняшний день является Глеб Вареница.
В августе 2022 года имя Рустама Исмайлова прозвучало в суде над бывшим топ-менеджером «Ростеха» Аллой Лалетиной, сообщал ТАСС. По версии следствия, будучи директором новосибирского завода, Исмайлов передал Лалетиной взятки в размере около 67 миллионов рублей: в эту сумму вошли отдых семьи Лалетиной в Турции, чемодан Louis Vuitton, соковыжималка и персидский ковер.
Деньги переводились небольшими траншами в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года. На тот момент Алла Лалетина занимала должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех». Как полагает гособвинение, взамен она обещала Исмайлову общее покровительство, а также финансирование программы модернизации НЗИВ.
Москвич Рустам Исмайлов был назначен на пост гендиректора НЗИВ в 2017 году после ареста своего предшественника Валерия Петрова, которого обвинили в растрате миллионов из бюджета предприятия. Выпускнику МГИМО Исмайлову на тот момент было
В августе 2022 года осудили бывшего директора НЗИВ Валерия Петрова, на чье место в 2017 году был назначен Рустам Исмайлов. Петрова признали виновным в растрате 5,2 миллиона рублей и приговорили к