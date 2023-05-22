Семейный подряд. Как отец и сын обанкротили крупный новосибирский завод и попались на подделке медкостюмов в пандемию

В Горно-Алтайске судят известных в определенных кругах предпринимателей: Андрея Бажака и его сына Максима. Их обвиняют в том, что во время пандемии коронавируса они продали государству подделки защитных врачебных костюмов, заработав на этом более 43 миллионов рублей. В итоге — получили уголовное дело с обвинениями в мошенничестве. При этом Бажака-старшего очень хорошо помнят в Новосибирске: он был гендиректором завода «Промстальконструкция», при котором предприятие с
Опасные костюмы
О том, что в Горном Алтае вскрыта афера с подделкой медицинских защитных костюмов, силовики рассказали, когда официально уже закончили расследование громкого дела.
По версии следователей, в разгар пандемии двое предпринимателей получили госконтракт на производство врачебных комбинезонов для работы с ковидными больными. Процесс был налажен на базе ООО «Ареда», и всего за два месяца, с июля по сентябрь 2020 года, бизнесмены выпустили медицинских костюмов на 43 миллиона рублей и отправили их в государственные клиники.
Благое дело, на первый взгляд. Только впоследствии оказалось, что комбинезоны не отвечают требованиям безопасности.
— Это фальсифицированные комплекты защитной одежды, не являющиеся медицинскими изделиями и не подлежащие применению медицинскими учреждениями в медицинских целях, — сообщали в республиканском управлении Следственного комитета.
Все костюмы от компании «Ареда» были признаны фальсификатом, ущерб государству оценили в те самые 43 миллиона рублей. В отношении гендиректора фирмы Андрея Бажака и его заместителя (по совместительству сына) Максима Бажака возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (
Предприниматели отпираться не стали — вину признали полностью и даже добровольно возместили часть ущерба — 20 миллионов рублей.
— Также следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 3,6 миллиона рублей, — сообщали силовики полгода назад.
Сегодня громкое дело о поддельных врачебных костюмах рассматривает Горно-Алтайский городской суд.
Тернистый путь «Промстальконструкции»
Имя Андрея Бажака в Новосибирске в первую очередь ассоциируется с заводом «Промстальконструкция». Он был основан в 1951 году, специализация завода — производство металлоконструкций для предприятий, работающих в атомной энергетике по всему СССР.
В 1993 году «Промстальконструкция» превратился в акционерное общество из списка предприятий, производящих стратегически важную для страны продукцию. Еще пару лет назад в Сети можно было встретить объявления от «акционеров». Некоторым «ценные бумаги» достались в наследство от бабушек и дедушек, много лет проработавших на заводе. В 1995 году премьер-министр Виктор Черномырдин распорядился продать акции завода, находившиеся в федеральной собственности, для пополнения бюджета.
Форма управления в виде акционерного общества продержалась
По итогам 2006 года компания терпела убытки: при выручке в 396 миллионов рублей потери составили 24,2 миллиона рублей. В 2007 году ПСК берет под контроль Мегетский завод металлоконструкций в Иркутской области. Совокупный объем выпускаемых металлоконструкций возрастает до 35 тысяч тонн в год, и аналитики называют новосибирскую компанию предприятием «с большим потенциалом к развитию».
В том же году в предприятие с инвестициями в проект заходит «Урса Банк» — он приобрел 19% в ПСК, писали «Ведомости». Сумма сделки так и осталась в тайне, но эксперты полагали, что она могла составить
В 2009 году — новая инвестиция от «Урса Банка»: несколько ипотечных кредитов. Несмотря на финансовые вливания, дела на предприятиях шли не лучшим образом. Планы на развитие реализовать не удалось, возник вопрос дальнейшего выживания, рабочим начали задерживать зарплату.
— Наплевательское отношение директоров к простому люду... выжмут по полной и кинут. Отсутствие зарплаты с лета. Отсутствие выплаты задолженности по зп после увольнения. Работающие еще пока, товарищи, не ждите, что вам ее все-таки выдадут, не будет этого, осела давно кое у кого в карманах, — писал на сайте ReTwork.ru аноним из числа бывших сотрудников завода в ноябре 2008 года (орфография и пунктуация оригинала здесь и в других отзывах сохранены).
— Широко применяют схему «кидка»: под гарантийное письмо на сумму не более 200 тыс. рублей, забирается продукция. Вынужденный кредитор, помыкавшись, либо идет в арбитраж с перспективой встать «в очередь», либо соглашается забрать у ПСК неликвид (в основном хлам) по вдвое завышенной цене, — жаловался его коллега.
По данным Трудовой инспекции, в 2011 году сумма долгов по зарплате перед рабочими у завода составляла более 28 миллионов рублей. В то же время банк через арбитражный суд взыскал с предприятия 689 миллионов рублей кредита, но стороны договорились об оплате долгов частями на протяжении нескольких лет. В залог по договоренностям была оформлена почти вся недвижимость в Новосибирске и Иркутской области — производственные корпуса и земельные участки.
Рассчитаться по долгам ЗАО «Завод промстальконструкция» не удалось. В 2018 году имущество некогда крупного металлургического гиганта кредиторы выставили на продажу. В 2021 году признали банкротом и ООО «Промстальконструкция». Аналогичная судьба постигла Мегетский завод в Иркутской области.
Семейный бизнес
По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2007 году, когда «Урса Банку» была продана доля новосибирского завода и он выдал предприятию кредит суммой более 600 миллионов рублей, братья Бажаки и директор ООО «ПСК» Александр Сташов учредили в Республике Алтай компанию «
Параллельно в 8 км на берегу реки Кубы начинает строиться солидный туристический комплекс «Ареда», который впоследствии станет одним из самых популярных мест в Чемале. К услугам гостей владельцы базы подготовили несколько уличных бассейнов, теннисный корт, гостевые домики, номера класса люкс и полулюкс
В августе 2022 года, в разгар расследования о мошенничестве, туркомплекс «Ареда» выставили на продажу: за базу владельцы намеревались получить не меньше 180 миллионов рублей. Состоялась ли сделка, неизвестно, но с 2021 года компания «
Ей же с 2020 года принадлежит компания «Ареда Отель». При этом сначала она была зарегистрирована под названием «Ареда Фарма», потом — ООО «Научно-исследовательский институт "Медицинские инновационные технологии"», и только в сентябре 2022 года стала «отелем». По итогам прошедшего года компания зафиксировала выручку размером 1,4 миллиона рублей, с прибылью — 60 тысяч.
Максим Андреевич Бажак, который сегодня выступает в качестве подсудимого, судя по открытым данным, начал предпринимательский путь в 2014 году, когда в Иркутской области занялся производством металлоконструкций. Его компания «МЗМК Констракшн» (созвучно аббревиатуре Мегетского завода металлоконструкций) проработала всего три года и зафиксировала очень скромные финансовые показатели: например, по итогам 2014 года выручка составила 49 миллионов рублей, прибыль — всего 80 тысяч.
Сегодня у Максима Бажака компания в Москве — «МГТ Логистика», он занимается перевозками. При этом в 2022 году он подал нулевую отчетность.
Мера пресечения
Источник НГС, знакомый с ситуацией, уверяет, что сегодня подсудимые отец и сын Андрей и Максим Бажаки не ограничены в передвижении по стране, несмотря на свой текущий статус. Якобы
Редакция направила запрос в прокуратуру Республики Алтай с просьбой пояснить, какая мера пресечения была избрана подсудимым по делу о крупном мошенничестве.
— На момент направления уголовного дела в суд обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время актуальную информацию о мере пресечения вы можете получить в Горно-Алтайском городском суде, — пояснили в прокуратуре.
В Горно-Алтайский суд дозвониться за время подготовки публикации не удалось.
Корреспондент НГС предложил обоим фигурантам прокомментировать ситуацию. Максим Бажак выразил недоумение, почему журналисты новосибирской редакции интересуются делами жителя Москвы, и далее вопросы проигнорировал. Андрей Бажак на сообщение корреспондента не ответил.
Неделю назад суд вынес приговор бывшему начальнику одного из отделов оборонного завода «Искра». Александр Мельников отделался условным сроком за взяточничество, коммерческий подкуп и хранение поддельных документов.