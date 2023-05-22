Семейный подряд. Как отец и сын обанкротили крупный новосибирский завод и попались на подделке медкостюмов в пандемию

— Наплевательское отношение директоров к простому люду... выжмут по полной и кинут. Отсутствие зарплаты с лета. Отсутствие выплаты задолженности по зп после увольнения. Работающие еще пока, товарищи, не ждите, что вам ее все-таки выдадут, не будет этого, осела давно кое у кого в карманах, — писал на сайте ReTwork.ru аноним из числа бывших сотрудников завода в ноябре 2008 года (орфография и пунктуация оригинала здесь и в других отзывах сохранены).



— Широко применяют схему «кидка»: под гарантийное письмо на сумму не более 200 тыс. рублей, забирается продукция. Вынужденный кредитор, помыкавшись, либо идет в арбитраж с перспективой встать «в очередь», либо соглашается забрать у ПСК неликвид (в основном хлам) по вдвое завышенной цене, — жаловался его коллега.



По данным Трудовой инспекции, в 2011 году сумма долгов по зарплате перед рабочими у завода составляла более 28 миллионов рублей. В то же время банк через арбитражный суд взыскал с предприятия 689 миллионов рублей кредита, но стороны договорились об оплате долгов частями на протяжении нескольких лет. В залог по договоренностям была оформлена почти вся недвижимость в Новосибирске и Иркутской области — производственные корпуса и земельные участки.

