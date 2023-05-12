Условный срок и двухмиллионный штраф получил бывший сотрудник завода «Искра» — в чем его обвинили

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника одного из отделов Новосибирского механического завода «Искра» Александра Мельникова.
Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Новосибирска, его обвинили в получении коммерческого подкупа (
На сайте суда указано, что в период с 20 августа 2012 года по 26 сентября 2014 года Мельников был включен в состав закупочной комиссии предприятия в качестве заместителя председателя комиссии. Обвиняемый получил коммерческий подкуп за способствование заключению сделок на поставку материалов АО «НМК "Искра"» с ООО «Трансолеум М» и ООО «ХимСервис».
Отмечается, что он не принимал мер, направленных на расширение круга подрядчиков и привлечение прямых поставщиков материалов к участию в закупке.
Как сообщает «Контур.Фокус», директором ООО «Трансолеум М» является Константин Еремин, учредителем (66%) — Елена Самохвалова. Она числится владельцем ООО «ХимСервис». На конец 2022 года выручка ООО «Трансолеум М» составила 557 миллионов рублей, компании «ХимСервис» — 562,6 миллиона рублей.
Кроме того, сотрудник предприятия не принял меры при несоблюдении фирмами условий договора, устраняя нарушения без применения официального порядка урегулирования споров.
По данным «Контур.Фокус», АО «Новосибирский механический завод "Искра"» образовали в Новосибирске, гендиректором предприятия является Сергей Кондратьев, учредителем — АО «Спецхимия». Компанией управляет АО «Технодинамика», принадлежащее госкорпорации «Ростех» (98,1%).
— За указанные действия обвиняемый получил денежные средства в сумме
Отмечается, что начальника отдела завода также обвинили в незаконном хранении и использовании поддельного диплома Новосибирской государственной академии экономики и управления, который он якобы получил в период с 1995 по 2001 год. Документ предоставлял ему право занимать должность начальника ОМТС предприятия. Подсудимый вину признал в полном объеме.
Суд признал Александра Мельникова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на срок 6 лет и 6 месяцев, а также штраф в размере 2 миллионов рублей.
Ему запретили занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в органах местного самоуправления, госкорпорациях и других.
— Приговором суда с
Уголовное дело Александра Мельникова рассматривалось в суде отдельно, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. Вместе с ним в коммерческом подкупе обвинили экс-замдиректора Новосибирского механического завода «Искра» Олега Миргородского. В СК России сообщали, что в результате исполнения заключенных договоров заводу причинен ущерб на сумму 112,7 миллиона рублей.