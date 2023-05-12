Условный срок и двухмиллионный штраф получил бывший сотрудник завода «Искра» — в чем его обвинили

На сайте суда указано, что в период с 20 августа 2012 года по 26 сентября 2014 года Мельников был включен в состав закупочной комиссии предприятия в качестве заместителя председателя комиссии. Обвиняемый получил коммерческий подкуп за способствование заключению сделок на поставку материалов АО «НМК "Искра"» с ООО «Трансолеум М» и ООО «ХимСервис».