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Экс-сотрудница СИЗО предстала перед судом по делу о мошенничестве — в чем ее обвиняют

Уголовное дело в отношении сибирячки рассматривает Дзержинский районный суд

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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 327 УК РФ

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В Новосибирске суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главного бухгалтера бухгалтерии

Следственного изолятора №1 ГУ ФСИН России по Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда, ее обвинили в мошенничестве и использовании подложных документов.

Отмечается, что судебное заседание по уголовному делу состоялось 16 мая. Экс-сотрудницу СИЗО обвинили в том, что она приобрела подложные документы, в которых содержались ложные сведения о стоимости проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте.

— Изготовила авансовый отчет, в который внесла заведомо ложные сведения о понесенных ею расходах на оплату проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте, в сумме 74694 рублей, к которому приложила вышеуказанные подложные справки, тем самым завысила сумму подлежащих выплате денежных средств в качестве возмещения расходов по проезду в отпуск, — указано в сообщении.

Таким образом, по мнению органов предварительного расследования, женщина похитила более 26 тысяч рублей, которые принадлежали ГУ ФСИН России по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

— В судебном заседании 16.05.2023 допрошена подсудимая, представитель потерпевшего, свидетель, исследованы письменные материалы дела, — указано в сообщении.

Накануне НГС сообщал о том, что до суда дошло дело против двух мужчин, которые, по версии следствия, притворились по телефону сотрудниками банка и получили 2 миллиона рублей. Их обвиняют по статье о мошенничестве.

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