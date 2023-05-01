1,5 года условно получил застройщик по делу с ущербом более 200 миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске огласили обвинительный приговор директору строительной компании ООО «Монтаж СПВ» Дмитрию Барсуку по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом более 200 миллионов рублей.
— Директор строительной компании, незаконно признав каркас строящегося многоквартирного дома непригодным для проживания и подлежащим сносу, дал указания произвести работы по демонтажу постройки. У фигуранта возник умысел возвести на месте утвержденного проектно-сметной документацией
В 2019 году Дмитрий Барсук отмечал, что реализовать проект строительства здания с этажностью выше проектной «мешают проблемы с администрацией» и протесты местных жителей: люди опасались, что уже построенный фундамент не выдержит более массивного каркаса. Он отмечал, что из-за проволочек с началом строительства за два года понес убытки в размере 59 миллионов рублей.
По факту Барсук дом так и не построил, а ущерб для участников долевого строительства превысил 200 миллионов рублей. В ходе следствия на его имущество, а также на автомобиль и земельный участок (оформленные на ООО «Монтаж СПВ») наложили арест. Сама же фирма решением арбитража Новосибирской области признана банкротом в августе 2019 года.
20 апреля новосибирского чиновника осудили за мошенничество на 19 млн рублей.